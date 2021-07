Gemummificeerde kat blijkt zeven jaar lang vermiste Boefje

Mevrouw, we hebben uw kat terug gevonden, die zeven jaar geleden verdween. Hij is alleen wel gemummificeerd. Ja, het klinkt als een Egyptisch tafereel, maar het gebeurde in Utrecht.

De lokale dierenambulance meldde het merkwaardige voorval gisteravond. Tijdens een verbouwing in een monumentaal pand in Utrecht vonden werklieden een gemummificeerde kat. Volgens de dierenambulance duiken er wel vaker dieren op tijdens verbouwingen, maar niet in deze toestand. Dat technologie uitkomsten biedt, blijkt ook maar weer uit het feit dat de chip van de overleden kat nog steeds actief was. Daardoor kon de dierenambulance de baasjes van het dier opsporen en gegevens achterhalen.

Gemummificeerd door kachel?

En wat denk je, het beestje was sinds november 2014 vermist. De eigenaren van de kat, die Boefje heette, zijn op de hoogte gesteld van de ontdekking. Hoe het kan dat de kat uiteindelijk gemummificeerd is, is niet duidelijk. De dierenambulance zelf denkt dat dit komt door het gebruik van de kachel. De kat werd namelijk gevonden achter een schoorsteen en raakte vermist in de winter. Gezien het seizoen zal de kachel veelvoudig gebruikt zijn en kan het zijn dat de kat daardoor mummificeerde.

Dierenambulance moedigt chippen aan

Op Facebook schrijft de dierenambulance het verhaal over Boefje. „Moraal van het verhaal: chip uw dier en registreer het goed. Ook in zulke gevallen kan het uitsluitsel geven”, wordt geschreven. „En bent u uw dier kwijt? Weet dat vinden zelfs na zeven jaar mogelijk is”, aldus de dierenambulance.

Baasje Renate van der Steen reageert op het bericht van de dierenambulance en laat weten blij te zijn met het nieuws. „Onze lieve Boef. Na zeven jaar toch nog gevonden en dat geeft rust. We wisten al wel dat je er niet meer was, anders was je heus wel naar ons terug gekomen”, schrijft ze. Ze reageert dat de gemummificeerde kat gevonden is op een steenworp afstand van hun oude huis in Utrecht. Dierenliefhebbers betuigen hun steun aan Van der Steen en prijzen de actie van de dierenambulance.