Gemeentewerker Utrecht ziet kunstwerk aan voor onkruid en verbrandt het

De trap uit de ‘Verdwijnende Trap’ is weer tevoorschijn gekomen. Het mooie kunstwerk in de buurt van het Centraal Museum in Utrecht is namelijk gesloopt door een overijverige gemeentemedewerker, die de kunst er niet van in zag. En nu zie je de ‘gewone’ trap dus weer.

De Verdwijnende Trap in Utrecht werd drie jaar geleden aangelegd en kostte destijds zo’n 250.000 euro. Het was de bedoeling dat de trap langzaam maar zeker dicht zou groeien met allerlei speciale planten. Het lukte langzaam maar zeker, totdat een gemeentemedewerker de trap even meenam met zijn onkruidbrander. In vijftien minuten tijd was drie jaar werk de vernieling in geholpen.



het kunstwerk 'de verdwijnende trap' en de kunstenaresse – wat had dit mooi kunnen worden en zo zouden ook onze straten eruit kunnen zienhttps://t.co/ZlG9zkSWqS pic.twitter.com/DrvTyGtr4L — Red (@RhodeliaRosea) April 30, 2021

De Verdwijnende Trap kaal

Een klap in het gezicht van de vrijwilligers van Vergroening Singels030, die zorgden voor het onderhoud van de trap. Inmiddels stonden er al talloze muurplanten als muurpeper, tripmadam, muurleeuwenbek, gele helmbloed, klein glaskruid, kruipklokje en verschillende varens. Nu is de Verdwijnende Trap weer kaal. „Er was kennelijk een inhuurkracht van de gemeente die niet wist wat de ecologische trap was”, vertelt vrijwilliger Harmke van Dam aan het AD.

„Hij wist ook niet dat wij het onderhoud hier doen en niet de gemeente. Hij was met een onkruidbrander aan het werk en dacht de trap mee te kunnen nemen.” Kunstenares Birthe Leemeijer ziet het met lede ogen aan. „Mensen zijn drie jaar lang bezig geweest om daar iets bijzonders op te bouwen. Het werk is nu in een mum van tijd ongedaan gemaakt. We kunnen weer opnieuw beginnen.”

Oog voor planten

Met de trap wil men mensen laten zien welke bijzondere planten er zijn. Ook staat de Verdwijnende Trap voor de hiërarchie in de wereld. „Heel lang vonden mensen dat ze het belangrijkst waren. Daarna kwamen de dieren en daarna de planten. Inmiddels begint steeds meer een besef te ontstaan dat we allemaal naast elkaar leven”, legt Leemeijer uit. „Nu blijkt weer eens dat er niet altijd oog voor is. Planten horen in dat hele grote systeem.”

Herstel Verdwijnende Trap

Na het incident zullen de betrokkenen weer alles op alles zetten om een volle trap te krijgen. Al gaat dat even duren. „De trap bestaat uit zeven of acht ecozones”, legt Van Dam uit. „Op elk deel van de trap groeien andere soorten planten voor een ecologische variatie. Nu gaan we het verkeerde seizoen in om opnieuw te planten. Het is te droog.” De gemeente zal de kosten van het herstel van de Verdwijnende Trap betalen. Ook wil de gemeente duidelijker maken dat het gaat om een kunstwerk.