Donald Trump aan grens Mexico: Joe Biden verwoest ons land

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft weer van zich laten horen en hoe. Tijdens een bezoek aan de grens met Mexico uitte hij de afgelopen dag forse kritiek geuit op zijn opvolger Joe Biden.

„Biden verwoest ons land”, concludeerde Trump luid en duidelijk en niet geheel onverwacht. Hij werd vergezeld door de Texaanse gouverneur Greg Abbott en tientallen andere prominente Republikeinen.

Donald Trump bij de grens die zijn muur moest zijn

Trump bezocht de grens om aandacht te vragen voor het onderwerp dat een hoofdrol speelde bij zijn oorspronkelijke campagne om president te worden. En dat is de aanpak van illegale migratie en de veelbesproken ‘muur’. Hij beweerde bij de plaats Pharr dat „miljoenen mensen” illegaal het land binnenkomen. Eerder deze week haalde Trump tijdens een campagnebijeenkomst ook al uit over hetzelfde onderwerp.

Bij zijn aantreden als president maakte Joe Biden begin dit jaar met Trumps muur meteen korte metten. Hij trokk het nationale noodbevel in dat werd gebruikt om de grensmuur van zijn voorganger te financieren. Ook zei Biden dat er geen belastinggeld meer aan de geplande versterking tussen Mexico en de Verenigde Staten zal worden uitgegeven.

Doet Trump over drie jaar weer mee?

De 75-jarige Trump geldt ondanks zijn verkiezingsnederlaag nog steeds als een van de meest invloedrijke personen in de Republikeinse Partij. Hij heeft nog niet gezegd of hij in 2024 weer wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook zijn gastheer Abbott wordt gezien als mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinen.



Migratie blijft politiek een enorm gevoelig onderwerp in de VS. Grensbewakers kwamen in mei 180.000 keer migranten tegen in het grensgebied met Mexico. Dat was volgens cijfers van grensbewakingsdienst CBP het hoogste maandelijkse totaal in ongeveer twee decennia.

De Republikeinen verwijten de Democraat Joe Biden dat hij het strenge migratiebeleid van Trump deels heeft teruggedraaid en de bouw van een grensmuur liet stilleggen. „Wij hebben het fantastisch gedaan”, zei Trump bij zijn bezoek aan de grens met Mexico. „Nu hebben we een open grens. Heel gevaarlijk.”

Aangeklaagd voor belastingmisdrijven

Gisteren kwam Donald Trump ook op een andere manier in het nieuws, al zal hij er zelf niet van wakker liggen. Zijn Trump Organization en financieel directeur Allen Weisselberg worden naar verwachting vandaag aangeklaagd voor belastingmisdrijven. Dat meldde de Wall Street Journal. Het zijn de eerste aanklachten tegen het bedrijf van oud-president Donald Trump sinds aanklagers drie jaar geleden een onderzoek naar mogelijke misdrijven binnen de Trump Organization begonnen.

De krant meldt op basis van ingewijden dat het bedrijf en Wisselberg worden vervolgd voor het ontduiken van belastingen op secundaire arbeidsvoorwaarden. De afgelopen maanden werd onder meer onderzocht of belasting was betaald over onder meer auto’s en woningen voor medewerkers.