Oudste alligator ter wereld overleefde WO2-bombardementen en is nu TikTok-hit

Een bijzondere tijd voor een dierentuin in het Servische Belgrado. Daar vierden ze gisteren namelijk de verjaardag van de oudste alligator ter wereld. Hoe oud hij precies is geworden, is onbekend, maar dat hij een roerig leven achter de rug heeft, is zeker.

Muja, zoals de alligator heet, is 85 jaar geworden. Tenminste, dat denkt de dierentuin. Mogelijk is hij zelfs nog iets ouder, maar dat weten ze niet. Daarmee is hij de oudste alligator ter wereld. Daarmee is hij de opvolger van een soortgenoot die in Rusland woonde. Dat dier was lang de oudste alligator ter wereld, maar overleed vorig jaar.

Oudste alligator ter wereld

Dat Muja al meer dan 85 jaar leeft, is uitzonderlijk. Een alligator leeft normaal ‘slechts’ 30 tot 50 jaar. Dat Muja het grootste gedeelte van zijn leven in gevangenschap heeft geleefd, hielp mee aan het zo lang in leven blijven.

Bijna had Muja zijn 85ste verjaardag lang niet gehaald. In 2012 kreeg hij last van zijn rechtervoorpoot en dat kostte hem bijna zijn leven. „Het bleek dat hij gangreen had”, vertelt dierenarts Srecko Radojicic bij de BBC. Daarbij sterft lichaamsweefsel af. Er moest snel ingegrepen worden. „We moesten zijn voet amputeren om zijn leven te redden.”

Bombardementen

En dus leeft Muja al bijna tien jaar zonder rechtervoorvoet. Het is niet het enige dat hij in zijn lange leven heeft meegemaakt. De alligator kreeg liefst drie bombardementen om zijn oren. Als jonge alligator overleefde hij in de Tweede Wereldoorlog twee keer een bombardement. En ook het NAVO-bombardement op Servië in 1999 wist hij te overleven.

TikTok-ster

Niet alleen is Muja een taaie, hij is ook nog een superster. Op TikTok is hij razend populair. Eén van de video’s van de prachtige, zwarte alligator is al bijna 140.000 keer bekeken. „Mensen zijn gek op hem”, zegt Andrej Manojlovic, medewerker van de dierentuin. „We posten over Muja om iedereen te laten weten dat hij gezond is en het goed gaat.” En dat gaat het. Het dier is nog steeds kerngezond.