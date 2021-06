Vissen in Noord-Holland dreigen te stikken na ‘eens in duizend jaar’-hoosbui

‘Is goed voor de plantjes’, zeggen we wel eens relativerend tijdens een regenbui. Maar dat het niet altijd goed is voor de dieren, blijkt maar weer. Vissen in Noord-Holland hebben een zware en gevaarlijke tijd voor de boeg.

Dat komt door de enorme storm van vorige week vrijdag die over het land trok en ook in Noord-Holland zwaar toesloeg. Door de zware regenval zijn veel polders en andere gebieden onder water komen te staan en nog steeds zijn de waterschappen bezig met het wegpompen.

Duizend jaar

Het was dan ook een zeer zware hoosbui, wiens omvang niemand aan zag komen. Niet zo gek, want volgens het hoogheemraadschap is een bui zoals die van vrijdag een bui die slechts eens in de duizend jaar voorkomt. Vooral rondom Alkmaar, Bergen en Egmond is er nog veel wateroverlast.

Het wegpompen van het water is nodig, maar zorgt wel voor een tragedie voor de dieren die erin leven. Het zorgt ervoor dat veel waterdieren in het gebied met een zuurstoftekort moeten kampen. Veel vissen moeten dat zelfs bekopen met de dood.

Zuurstofgebrek vissen

Dat komt omdat de bodem losgewoeld wordt bij het pompen en wegmalen van het water. Hierdoor neemt het zuurstofgehalte in het water af. Vissen moeten dus happen naar adem om te kunnen overleven.

Daarbij komt dat het water via smalle sloten en vieze grachten moet, voordat het via het Noordhollandsch Kanaal naar de Noordzee kan worden afgevoerd. Daarbij komt ook nog eens water uit de riooloverstorten in de stad. Het zuurstofarme water waarin de vissen zwemmen wordt dus ook nog eens vervuild door de route die het water aflegt.

Dode vissen

De kans dat er vissen dood zullen gaan is groot als het zuurstofgehalte nog verder daalt. Het hoogheemraadschap spreekt van een „pijnlijke en vervelende” situatie, maar zegt er niets aan te kunnen doen. Mogelijk duurt het nog weken voor al het water is weggepompt.