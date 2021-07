Hilarisch contractaanbod Messi door allerslechtste voetbalclub

Wereldster Lionel Messi heeft per vandaag officieel geen voetbalclub. Het contract van de 34-jarige aanvaller bij FC Barcelona liep gisteren af en is vooralsnog niet verlengd. Messi heeft echter een aanbieding gekregen vanuit Brazilië. En wat voor eentje, het aanbod is hilarisch.

De onderhandelingen tussen de Argentijn en Barcelona lopen al een tijdje. Trainer Ronald Koeman wil niets liever dat de man van meer dan 500 doelpunten komend seizoen in de voorhoede naast Memphis Depay staat. Maar! Het feit dat Messi geen contract meer heeft, verleidde de Braziliaanse club Íbis om de sterspeler een opvallend voorstel te doen. Opvallend is dan nog zacht uitgedrukt.

Messi naar allerslechtste club ter wereld?

Omdat Messi kan gaan en staan waar hij wil en hij bij wijze van spreken ook de opvolger van Steven Berghuis bij Feyenoord zou kunnen zijn, als die naar Ajax vertrekt. Of zelf ook in Amsterdam kunnen gaan spelen, op weg naar de eerste Champions League voor Ajax sinds 1995. Zoiets moet Íbis ook hebben gedacht. Want nee heb je en ja kun je krijgen. Íbis draagt echter de geuzennaam ‘slechtste club ter wereld’. Begin tachtiger jaren won de ploeg uit de stad Paulista bijna 4 jaar geen enkele wedstrijd. Die reeks leverde Íbis een plek op in het Guinness Book of Records.

Bedenkelijk niveau

Íbis speelt inmiddels op een bedenkelijk niveau in de laagste regionen in Brazilië. Toch publiceerde de club op Twitter een ludiek voorstel voor een 15-jarig contract aan Messi, die enkele opmerkelijke punten bevat. Nee, serieus hoef je het niet te noemen natuurlijk, want de punten zijn hilarisch. De brief aan de voetbalheld begint overigens met een eenvoudig ‘Hola’.



Messi maakt volgens het contract geen aanspraak op zijn vaste rugnummer 10. Deze is voor altijd is voorbehouden aan oud-speler Mauro Shampoo. Messi mag ook niet teveel doelpunten maken en er zeker niet voor zorgen dat Íbis kampioen wordt. De geuzennaam slechtste club ooit wil Íbis graag behouden. En oh ja, aangezien men in Brazilië Pelé de beste voetballer ooit vindt en niet Diego Maradona: Messi moet verplicht drie keer voor een spiegel zeggen dat Pelé beter is dan Maradona. Hoeveel geld Messi bij Íbis kan verdienen? Ach, daar komt men vast wel uit.

En Messi vs FC Barcelona dan?

Messi ondertekende eind 2000 zijn eerste contract bij FC Barcelona. Dat gebeurde aanvankelijk op een servetje in een restaurant. Íbis zou die actie zomaar kunnen herhalen. De toen nog tiener uit Argentinië groeide in Barcelona uit tot een wereldster. Bijna 21 jaar na zijn komst naar Catalonië is het contract van Messi afgelopen. Volgens voorzitter Joan Laporta is het een kwestie van tijd tot de nummer 10 – daar draagt hij het nummer wel – bijtekent. „Wij willen dat Messi blijft en ‘Leo’ wil hier blijven”, zei Laporta onlangs. „We liggen op koers. We hebben alleen te maken met de Financial Fair Play-regels en proberen daar voor beide partijen de beste oplossing voor te vinden.”

Messi doet momenteel met zijn land mee aan het toernooi om de Copa América in Brazilië en speelt in de kwartfinale tegen Ecuador. Bij uitschakeling is hij wat Íbis betreft dus al in het goed land en kan hij direct aanschuiven aan de onderhandelingstafel…