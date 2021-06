Zeker twee miljoen vrouwen ervaren seksuele intimidatie op de werkvloer

Seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden of sissen. Het blijkt dat de meerderheid van de werkende vrouwen dit ervaart op de werkvloer. Bijna twee derde van de vrouwen heeft te maken met een vorm van seksuele intimidatie op het werk.

Dat meldt vakbond CNV op basis van een onderzoek onder 2700 werkenden. Opiniepeiler Maurice de Hond leidde onderzoek over dit onderwerp. En uit dat onderzoek blijkt dus dat vrouwen niet altijd werken in de meest prettige omgeving. Een derde van de ondervraagden meldt zelfs dat zij in aanraking kwamen met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie.



Goed plan! Tegelijkertijd zou ik graag zien dat er meer aandacht komt voor (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Dat zijn geen vreemden en vaak is er ook nog sprake van een machtsverhouding. Te beginnen bij de politie. Zowel intern als extern incident werd niet serieus genomen. — it's ME Ingrid (@MElotje99) April 20, 2021

Twee miljoen vrouwen ervaren seksuele intimidatie

CNV-voorzitter Piet Fortuin maakt zich zorgen over de veiligheid voor vrouwen op de werkvloer. „Dit zijn heftige cijfers. Omgerekend betekent dit dat zeker twee miljoen vrouwen op de werkvloer te maken hebben met een vorm van seksuele intimidatie. Ongekend”, aldus Fortuin.

Twee miljoen vrouwen dus, die tijdens hun werkweek hiermee in aanraking komen. Ook sommige mannen ervaren vervelende incidenten op de werkvloer. Maar wel in mindere mate. Van de ondervraagde mannen krijgt 18 procent wel eens een seksueel getinte opmerking naar z’n hoofd. 5 procent van de mannelijke ondervraagden ervoer een fysieke vorm van seksuele intimidatie.



Goed dat seksuele intimidatie op straat strafbaar wordt. Wij zijn benieuwd of (seksuele) intimidatie op het werk / werkvloer ooit ook strafbaar wordt gesteld. Vooral in die situaties dat slachtoffers hun werk en gezondheid kwijtraken. https://t.co/OII8ilefDp — Stoppestenophetwerk (@stoppestennl) June 1, 2021

Veiligheid op de werkvloer

Praten over dit soort voorvallen lijkt niet makkelijk. Ruim een kwart van de ondervraagden, die seksuele intimidatie meemaakte, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten. Eenzelfde percentage besprak de incidenten niet op werk en vertelt ook dat seksuele intimidatie überhaupt niet goed bespreekbaar is.

Volgens het CNV een zorgwekkende ontdekking. De vakbond ziet het liefst dat er een effectieve regelgeving komt. Het CNV vraagt het kabinet dan ook zich te buigen over deze resultaten. De vakbond heeft zelf ideeën hoe het beter kan op de werkvloer. Zo kan volgens hen ieder bedrijf een protocol tegen seksuele intimidatie ontwikkelen. Daarnaast pleiten zij voor een vertrouwenspersoon op het werk, waar iedere werknemer mee kan praten. Werkgevers zijn volgens CNV verantwoordelijk voor een veilige sfeer.