Dit deden kinderen in de jaren ’80 en dat is nu haast ondenkbaar

Als je in de jaren ’80 bent opgegroeid, herken je misschien wel dat de woonkamer altijd blauw van de rook stond. Autogordels waren er voor de sier en je speelde uren zonder toezicht in een bos. En voor je vader en moeder kocht je sigaretten.

Deze 17 dingen deden kinderen vroeger en worden nu als hoogst onpedagogisch beschouwd.

Autogordel, wat is dat?

1. Zonder autogordel achterin zitten

En dan het liefst de plek in het midden, zodat je voorover kon buigen en aan de radioknopjes kon draaien. Dat je bij een eventuele botsing door de voorruit gelanceerd zou worden, tja, daar dacht niemand eigen over na. Aan autostoeltjes deden we trouwens ook niet. Baby’s en peuters zaten gewoon in een mandje los op de achterbank.

2. Totaal onbereikbaar zijn

Ouders wisten vaak urenlang niet waar je uithing. ‘Ergens in de buurt’ was goed genoeg. Een mobiele telefoon had je natuurlijk niet, dus er werden gewoon ouderwets afspraken gemaakt. Naar binnen komen als de straatlantaarns aan gingen, bijvoorbeeld.

3. Meeroken

Dat roken niet goed voor je was, dat wist iedereen al in de jaren ’80. Toch werd er niet echt stilgestaan bij de gevaren van meeroken. Bij velen werd er thuis ‘gewoon’ binnen gerookt. Ook in de auto, trouwens. Als je klaagde dat je misselijk werd van de rook, draaide moeders simpelweg een raampje open…

4. Insmeren? Welnee!

Tegenwoordig zie je op het strand veel kindjes in van die speciale zonbeschermende zwempakjes. Daar had je vroeger vast meewarig naar gekeken. Kinderen werden losjes ingesmeerd met factor 4 en dat was genoeg voor de hele dag. Kregen ze ten minste een ‘lekker kleurtje’.

5. Naakt rondlopen

Ook zoiets: tot een zekere leeftijd liep je gewoon naakt op het strand. Dat moest gewoon kunnen. Nu zijn we daar toch (heel) wat voorzichtiger in geworden.

Jaren ‘8o hadden écht geen biologische koekjes

6. Lekkerbekken in de jaren 80

Niks geen biologische speltkoekjes! Je likkoekjes, wokkels, knetterkauwgom en vuurballen.

7. Zelf sturen

Niks was leuker dan bij je vader op schoot zitten als hij achter het stuur zat. Dan mocht je helpen met inparkeren, uiteraard zonder gordel om.

8. Zonder helm

Niemand, maar dan ook niemand, droeg een helm tijdens het fietsen. Hetzelfde geldt voor het dragen van kniebeschermers tijdens het rolschaatsen of skateboarden. Hallo, je was toch geen nerd?

9. Buitenspelen in weer en wind

Je was altijd en eeuwig buiten, óók als het regende of stormde. We waren immers niet van suiker, toch? Oh ja, er waren op bordspellen na ook geen games.



“Kinderen ga eens buiten spelen” is een vorm van kindermishandeling in Zwijndrecht. — nigel williams (@nigelstwits) June 15, 2021

10. Alleen thuisblijven

Al op jonge leeftijd mocht je alleen thuisblijven. De sleutel hing om jouw nek of lag onder een bloempot. Of er stak gewoon een touwtje uit de brievenbus. Wat voelde je je stoer en volwassen, zo alleen thuis.

Werken bij wildvreemden

11. Heitje voor karweitje

Bij wildvreemde mensen deed je klusjes in huis voor een extra zakcentje. Wederom hadden de ouders dan geen idee waar en bij wie je was. Maar heitje (kwartje) voor karweitje deden alle kinderen. Je moest toch wat om een zak snoep te kunnen halen.

12. Sigaretten halen

Menigmaal werd je naar de winkel gestuurd om voor je ouders sigaretten te kopen. Of een fles wijn. En je kreeg het allemaal zonder problemen mee.

13. Bomen klimmen

In hoge bomen klimmen (zonder rubberen tegels als bodem), in sloten springen, fikkie stoken. Deze ‘gevaarlijke’ dingen deed je allemaal. Zonder oplettende ouder in de buurt, zo klein als je was.

14. Babysitten

Je paste al op buurtkinderen toen je een jaar of 10 was. Daar werd niet moeilijk over gedaan. Je kon oppassen zodra je een luier kon verschonen en 112 kon bellen, voor als er echt stront aan de knikker was.

15. In de auto wachten

Geregeld moest je op een parkeerterrein in je eentje in de auto wachten tot je vader of moeder terug was van de bakker/apotheek/supermarkt. En nee, je had geen smartphone om je mee te vermaken. Dus staarde je maar wat voor je uit.

16. Zonder licht fietsen

Een jaren ’80-kind kan zich serieus niet herinneren dat hij of zij ooit een goed functionerend lichtje op de fiets heeft gehad. En dat geldt zowel voor voor als voor achter.

17. Je kreeg een corrigerende tik

Maar alleen als je het echt, echt, écht heel bont had gemaakt.