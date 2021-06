Barbara Sloesen las voor Storytel een paar honderd uur The Vampire Diaries voor

Op Storytel verschijnt vandaag de door velen eerder stuk gelezen boekenserie The Vampire Diaries. De 10-delige serie is voorgelezen door actrice Barbara Sloesen. „Mezelf heerlijk verliezen in het vertellen maar het was ook een pittige kluif.”

Misschien zag je The Vampire Diaries als serie de afgelopen tijd op Netflix. Of al eerder, want de acht seizoenen – gefilmd tussen 2009 en 2017 – werd in Nederland ook uitgezonden op Net5. Onder meer Nina Dobrev en Steven R. McQueen schitterden jarenlang. Nu moet je het zonder hen doen, want Netflix schrapte de ‘fantasy’ op 31 mei van de streamingdienst.

Dat is een mooi moment om de beroemde boeken van L.J. (Lisa Jane) Smith opnieuw onder de aandacht te brengen, vond Storytel. Vandaag is het zover. De audioboekendienst heeft al 300.000 luisterboeken en e-books, waaronder 10.000 Nederlandse luisterboeken. Vanaf nu wordt daar The Vampire Diaries serie aan toegevoegd. Vandaag verschijnt deel 1 van de serie exclusief op Storytel, daarna volgt elke twee weken op maandag een nieuw deel. Smartphone inschakelen, wandelschoenen aantrekken of in de zon op je balkon gaan zitten en luisteren maar. Naar Barbara Sloesen (32). Metro zocht haar op en zag op het hoofdkantoor van Storytel in Amsterdam haar opnamestudio.

Barbara Sloesen ook in de bioscoop

De tientallen uren durende klus kwam voor de actrice mooi uit in een jaar van corona. Zij las al eerder voor („al drie jaar, onder meer Virginia Woolf, iets héél anders”), maar toch. Ze vindt het nu eenmaal ‘fijn om zich op verschillende vlakken te blijven ontwikkelen’. Vorig jaar kwam wel het al opgenomen Alles Is Zoals Het Zoals Het Zou Moeten Zijn uit. Daarin speelt Barbara Sloesen de hoofdrol. Het werd een groot succes. Vanaf 24 juni draait Zwaar Verliefd 2! in de bioscoop. De afgelopen tijd was zij druk met de opnames voor de romantische komedie Kwestie van Geduld, die we in 2022 kunnen zien. Maar wat ze vooral deed: voorlezen.

Vanuit Amsterdam-Oost kan Barbara op de fiets richting Storytel in het centrum van de hoofdstad. Ze laat de mooie, maar kleine studio zien („nee, je moet geen claustrofobie hebben als je dit wilt doen”). Barbara is op twee vierkante meter haar eigen regisseur en opnameleider. Gaat het even mis? „De opname een stukje terugschuiven en opnieuw lezen. Jaja, ik ben mijn eigen editor en word heel technisch.”

The Vampire Diaries in een dorpje

The Vampire Diaries gaat over mysterische gebeurtenissen in het dorpje Mystic Falls in Virginia. En dan met name over de middelbare scholier Elena Gilbert, die tussen de twee vampierbroers Salvatore komt te staan. Waar je het op tv met de gezichten van de acteurs die je krijgt voorgeschoteld moet doen, ben je nu op de stem van Barbara Sloesen aangewezen. Een voordeel, zo vindt de voorlezer zelf: „Je kunt alles aan je eigen verbeelding overlaten.”

Barbara vindt het lezen als werk een mooie aanvulling op haar werk, net als nasynchronisatie. Ze gaat er al voorlezend met drukke gebaren ook helemaal in op, in haar kleine hokje. „Ik houd van lezen en van verdwijnen in verhalen. Op de Toneelschool zei een leraar al tegen me dat ik iets met mijn stem moest gaan doen.” Die stem is prettig, met een herkenbaar hees ‘randje’. Maakt dat het prettig? Of wiegt Barbara je binnen één bladzijde heerlijk in slaap? „Hahahaaaaaa, hoor ik nu commentáár? Ik weet zeker dat ik jou in slaap zou kunnen wiegen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik denk dat ik met mijn stem goed de spanning kan vasthouden en hoor van mensen dat de stem prettig is. Mensen herkennen me vaak ook op het moment dat ik begin te praten. Jonge meiden die Zwaar Verliefd! hebben gezien bijvoorbeeld. Die kijken dan naar me en weten het niet zeker. Als ik dan iets zeg, dan weten ze het meteen.”

Barbara Sloesen een grote fantasyliefhebber

The Vampire Diaries was maar wat heerlijk om onder handen te nemen, omdat Barbara een grote fantasyliefhebber is. „Mijn droom is ook om nog eens in een mooie fantasyserie te spelen. Als kind fantaseerde ik al veel, voor het slapen gaan bedacht ik hele verhalen. Met mijn broertje speelde ik allemaal toneelstukjes.” Was Barbara op vakantie met haar familie en speelden andere kinderen in het zwembad? Kleine Barbara zat nog in de caravan, om toch dat ene boek nog even uit te lezen.

Over The Vampire Diaries is de actrice enthousiast. „De boeken kende ik nog niet, de serie wel. Dat was voor mij zo’n lekkere weg-kijk-serie, waarbij alles even verdwijnt. Wat ik tof aan zo’n verhaal vind is dat eigenlijk alles mogelijk is. Je stoutste dromen kunnen waar worden, zeg maar. En de duistere kant vind ik aan deze boeken heel erg leuk. Ze zijn compleet anders dan de serie. Maar verder gaat het ook om – vooral misschien wel – liefdesintriges, vriendschap, doorzettingsvermogen, niet opgeven en voor elkaar door het vuur gaan. Dingen die in elk verhaal een rol kunnen spelen, maar dan in een dorp waarin weerwolven en vampiers ook hun bestaan hebben. Ik heb natuurlijk een eigen interpretatie van de personages en van de sfeer in zo’n dorp. Ik probeer met mijn manier van voorlezen de luisteraar de vrijheid te geven om ook zijn of haar eigen fantasie te gebruiken. Dat vind ik tof aan boeken. Dat je je kunt laten meevoeren in een vreemde wereld en die helemaal zelf mag vormgeven.”

‘The Vampire Diaries echt spannend’

Voordat Barbara Sloesen in de studio begint met voorlezen, leest ze zich in. De synopsis bijvoorbeeld, meer niet. „Ik wil ook mezelf laten meevoeren op het moment van lezen zelf. Het is een pittige kluif. Soms heb ik een blok van vier uur, soms zelfs van zes uur achter elkaar. Om het half uur stop ik even.” Je zou een boek dus maar niets aan vinden… Heeft ze dat meegemaakt? „Eh… ja. Maar ik ga niet zeggen welke, haha. Natuurlijk kan dat gebeuren, dan moet je je er maar even doorheen worstelen. Gelukkig maak ik ook mee – zeker bij The Vampire Dairies – dat ik het zelf echt spannend vind. Dat ik bijna baal als de tijd van voorlezen voorbij is en de studio dicht moet. Dan wil ik het liefst verder lezen.” Op dit moment is ze nog met het voorlezen van The Vampire Diaries bezig. Met de tien delen is ze een paar honderd uur zoet. En, iets waar je misschien helemaal niet aan denkt: na Barbara Sloesen is er ook nog een ‘testluisteraar’. Die noteert eventuele foutjes, die Barbara nog moet herstellen.

Jongeren aan het luisteren krijgen

Heeft ze trucjes om goed voor te lezen? Barbara: „Het is niet echt een trucje, maar vooral heel rustig blijven. Ik moet de tijd durven nemen, omdat ik voor de luisteraar dingen moet oproepen. En ik heb echt mijn handen en allerlei bewegingen nodig om goed in het verhaal te zitten. Als je mij zou filmen tijdens het voorlezen, dan ziet het er volgens mij behoorlijk idioot uit.”

Barbara hoopt dat de fans van de serie de boeken nu ook ontdekken. „Je kunt in dit prachtige weer buiten zitten of lopen luisteren, heerlijk toch? Dat doe ik zelf ook. Ik wandel regelmatig anderhalf uur en dan sluit ik me met een verhaal helemaal af. En ondertussen zie ik de natuur om me heen.” Voor Barbara Sloesen komt wat dat betreft met Storytel en The Vampire Diaries veel samen. „Ik houd van verhalen, maar zeker ook van verhalen vertellen. Ik heb het vermoeden dat er steeds minder wordt gelezen. Deze verhalen zijn op de jeugd gericht. Ik hoop dat de luisterboeken voor jongeren een goede vorm zijn om de fantasie te blijven prikkelen. En dat zij zo meekrijgen dat er ook andere vormen zijn om verhalen tot je te krijgen dan alleen de beeldbuis.”