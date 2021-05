Kuipers in Op1: ‘Geen spijt van avondklok-uitspraak’ en ‘coronavirus blijft’

Ernst Kuipers vertelde gisteravond in Op1 dat hij geen spijt heeft van zijn omstreden avondklok-uitspraak. Ook vertelt hij dat het coronavirus in het najaar weer terugkomt. Aan tafel voeren voor- en tegenstanders de discussie over het belang van een vaccinatiepaspoort.

Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en deed vorige week een nogal omstreden uitspraak. Hij vertelde namelijk in de uitzending van talkshow Beau, dat de avondklok amper effect heeft gehad. Gisteravond schoof hij aan tafel bij Op1, het praatprogramma van de publieke omroep. Hier gaf hij iets meer context over zijn woorden bij Beau.

Kuipers moest avondklok-uitspraak nuanceren

„Ik was op moment van de invoering echt blij met de avondklok. Er kwam iets nieuws op ons af en we hebben geleerd dat je met een stukje van de informatie soms hele rigoureuze besluiten moet nemen. Ik vond het een sterk besluit van het kabinet”, zegt Kuipers. Op1–Presentator Charles Groenhuijsen vraagt aan hem of hij spijt heeft van zijn uitspraken. „Nee, inhoudelijk niet”, zegt Kuipers. „Wat ik wel gezien heb, als je kijkt naar de nuance en de gelaagdheid, dan had deze boodschap teveel gelaagdheid. Ik had het met nog meer nuance moeten brengen.”

In de uitzending zijn ook D66-lid Jan Paternotte en PVV’er Fleur Agema te gast. Zij debatteren aan tafel over het vaccinatiepaspoort. Hun debat en voornamelijk de kritische houding van Agema op het vaccinatiepaspoort, zorgen voor veel discussie op Twitter.

Discussie in Op1 over vaccinatiepaspoort

Het vaccinatiepaspoort is inmiddels niet alleen bedoeld voor een reis naar het buitenland. Demissionair minister Hugo de Jonge pleit ook voor het gebruik binnen de Nederlandse grenzen. Dat zorgt voor voorstanders maar ook voor kritische tegenstanders. D66’er Jan Paternotte ziet heil in een vaccinatiepaspoort. Volgens hem is dit de manier om weer dingen te kunnen doen. „Kijk hoeveel beperkingen we in Nederland hebben. Je kunt nu eerder ervoor zorgen dat mensen wel naar de bioscoop kunnen. Daarvoor moet je accepteren dat je een test moet doen of moet laten zien dat je gevaccineerd bent”, aldus het D66-lid.



Keuzes hebben consequenties. Dus als mensen zich niet willen laten vaccineren, dan kun je dus niet overal naartoe. Maak het niet zo ingewikkeld. Die kleine groep die om medische redenen zich niet kán laten vaccineren, die geef je een verklaring van de arts. Klaar. #op1npo — Madelon de Jong (@MadelondeJong) May 5, 2021



Ik vraag me af een vaccinatiepaspoort echt zinvol is. Iedereen kan zich straks beschermen met een vaccin en als voldoende mensen dat doen is er ook geen grote drukte in de zorg meer te verwachten. Wat is dan nog de meerwaarde van een vaccinatiepaspoort?#Op1npo #op1 — Kalahiri (@kalahiri) May 5, 2021

Maar PVV’er Fleur Agema vindt het vaccinatiepaspoort geen goed idee. „Testverplichting om iets leuks te doen of een vaccinatiepaspoort nodig hebben, gaat echt veel te ver.” Ze geeft een voorbeeld van vorig jaar en legt uit dat er in juli 28 mensen op de IC lagen. Dan wordt aan Kuipers gevraagd of dit aannemelijk is voor komende juli. Kuipers: „Het gaat minder snel naar beneden dan vorig jaar. Maar het is wel degelijk aannemelijk dat we in de zomer weer op lage aantallen uitkomen. Enerzijds door het vaccineren en anderzijds door het seizoenseffect.”

Kuipers waarschuwt voor mutant ondanks vaccin

Dat klinkt hoopgevend, maar de topman van de Nederlandse zorg vertelt dat „de ziekte en de infectie niet meer weg gaan.” Hij vervolgt: „Dan komt het in het najaar weer terug.”

Paternotte vertelt dat Duitsland volgende week het vaccinatiepaspoort invoert. In Denemarken gebeurt dit al een paar weken. Volgens hem zit Nederland te wachten om open te gaan. Kuipers komt wederom terug op het feit dat de infectie in het najaar terugkeert. Journalist Frits Barend, die meepraat aan tafel, vraagt aan hem „Ook als je gevaccineerd bent?” Kuipers: „Dat kan. Door een mutant.”



Bovendien voorkomt een vaccin niet dat je geen corona meer kan krijgen en of besmettelijk bent. Wat is de meerwaarde van een paspoort dan nog? #Op1npo #op1 #coronapaspoort — Lila La Luna (@Lilalalaluna) May 5, 2021



Ookal laten ze Fleur niet redelijk uitpraten en maken ze het persoonlijk, ze doet het echt heel goed. Netjes op de inhoud, zoals het hoort. #Op1npo #Op1 — Beps. (@VrouwvdVrijheid) May 5, 2021

Agema twijfelt over vaccin

Frits Barend vraagt aan Agema of zij zich laat vaccineren. „Ik twijfel daar nog sterk over”, zegt ze. Ze vertelt over een medische reden en het feit dat „als zij ergens toe gedwongen wordt, ze twee keer nadenkt.”

Op Twitter zijn de meningen ook verdeeld. Zo krijgt Agema van sommige Twitteraars lof omdat zij als tegenstander aanschoof bij Op1 waar de meerderheid voorstander is van het vaccinatiepaspoort. Daartegenover klinkt ook kritiek op het PVV-lid. Aangezien de standpunten van de PVV tot het immigratiebeleid en hun rechtse standpunten in de samenleving.



#Op1npo Fleur Agema wil geen tweedeling in de maatschappij……😂😂😂😂😂

Goede uitspraak voor een PVV-er. — Rineke #ikdoewelmee! (@TonneDer) May 5, 2021



Fleur Agema heeft best een goed verhaal over dat vaccinatie-paspoort, maar wáárom wil háár partij dan wél dat we grenscontroles terugkrijgen en ik een paspoort móet laten zien om 15 km verderop boodschappen te kunnen doen? #Op1 #Op1npo — Wilco Veldhorst (@Veldhorst__W) May 5, 2021

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over het vaccinatiepaspoort en de invulling daarvan.