Optreden Tino Martin dreunt nog flink door op Twitter: ‘Hij had last van 14 Corona!’

Ook zanger Tino Martin is het erover eens. Zijn optreden tijdens het Bevrijdingsfestival was niet z’n beste ooit. Had alles te maken met corona, schrijft de Ambassadeur van de Vrijheid in zijn Insta-excuses. Op Twitter galmen z’n optreden en excuuswoorden nog flink na en mensen denken dat het inderdaad aan corona lag. Het bier althans.



Tino Martin had dus last van de naweeen van Corona….. van 14 Corona om precies te zijn … — Plock (@Plock01) May 5, 2021

De viering van Bevrijdingsdag is gisteren traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert en net als vorig jaar was dat in Koninklijk Theater Carré. Ook op andere plekken in het land waren Bevrijdingsfestivals live te volgen, zoals op vliegbasis Gilze-Rijen, waar zanger Tino Martin de sterren niet van, maar eerder úit de hemel zong.



Tis pas een bevrijding als iemand die microfoon van Tino Martin afpakt, tering wat vals! #bloeduitmijnoren #Bevrijdingsdag — Pascal Riem (@Riempie78) May 5, 2021



OMG. Tino Martin in de Jeroen van Katwijk-versie van Tino Martin die Bløf covert pic.twitter.com/g0buHAgFnF — WeeWim (@weewim) May 5, 2021

Fan of niet, echt lekker klonk het natuurlijk niet. De zanger leek eerder te ‘krassen’ dan te zingen en had hoorbaar moeite met zo’n beetje elke noot. Op social media gingen mensen los en ook in RTL Boulevard werd het genoemd, iets wat overigens bij velen ook niet als muziek in de oren klonk.



Vraag me af wie er valser is, die Tino Martin of die onbeduidende drol bij @RTLBoulevard — Raymondzelf (@RaymondZelf) May 5, 2021



Wie denkt die Rob wie hij is om zulke wilde beschuldigingen over een artiest op tv te uiten. Ben verre van dan van Tino Martin maar dit kun je niet zeggen #rtlboulevard — Jolanda (@kattenspul) May 5, 2021

Niet goed voor het ego van een zanger en op sociale media heeft Tino Martin zijn excuses aangeboden voor zijn optreden. Volgens hem liep het concert „verre van vlekkeloos” omdat hij de afgelopen weken ziek was door het coronavirus.



Ik ken Tino Martin niet maar gisteren zong hij zo vals als een kraai met keelontsteking……. — Peter (@he_peter) May 6, 2021



„De gevolgen en nasleep daarvan (onder andere oorsuizen) heb ik toch zwaar onderschat”, schrijft de zanger op Instagram. „De oorsuizingen in combinatie met mijn sterk verminderde (zang)conditie door het coronavirus bleken een negatieve impact te hebben op het optreden en dat betreur ik zeer.”

Reacties op Tino Martin

Onder zijn post op Instagram wordt nog deels sympathiek gereageerd. Van Dave Roelvink krijgt hij spierbalarmen en een fan prijst hem. „Ik vond en vind het al knap dat je er toch stond aangezien je nog niet helemaal opgeknapt bent… Helaas hebben de mensen altijd wel commentaar, maar je bent een toppertje!!” Rob Goossens van RTL Boulevard komt er niet goed van af bij zijn fans. „Wat een kwal.”

Maar ook onder dit bericht klinken al andere geluiden. „Ja ja, goed excuus, het was niet de eerste keer dat je er zo naast zat” en op Twitter is #teamTino ver te zoeken. „Wij hebben ook spijt van Tino Martin”, reageert iemand op zijn excuses. En: „Het is pas een bevrijding als iemand die microfoon van Tino Martin afpakt, tering wat vals!”

Nico Dijkshoorn heeft zich in elk geval prima vermaakt. „Tranen over mijn wangen van het lachen. Ook bij het idee dat hij dit vannacht gaat terugkijken.”



Tranen over mijn wangen van het lachen. Ook bij het idee dat hij dit vannacht gaat terugkijken. https://t.co/n2bG0H7i4j — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) May 5, 2021

Anderen denken inderdaad dat het aan de naweeën van corona lag, maar dan wel van biertje.



Tino Martin gaf als excuus van het slechte optreden op dat hij corona had gehad.

Hij bedoelde natuurlijk gewoon het biertje.#Bevrijdingsfestival — #Crypto 🚀🚀🚀 TommyGunner (@Tommygunner) May 6, 2021



En weer anderen hebben geen idee wie Tino Martin is.



wtf is Tino Martin? #rtlboulevard — Dappere Dodo 😷 (@DappereDoDo4) May 5, 2021

Gelukkig voor de zanger zijn er ook nog mensen die hem verdedigen. „Iedereen heeft weleens een offday toch?”, schrijft iemand, waarna hij een clip deelt van Tino Martin. „Hij kan best wel zingen, hoor.” En een ander gooit het ten slotte op de vrijheid: „Dat is pas vrijheid, vrijheid om je stem te laten horen, je niet af te vragen of het handig is, maar gewoon doen. Zo deed ik heel lang geleden of ik Cruijff was, ik durfde dat, deed het gewoon, maar raakte geen bal.”



