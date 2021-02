Texas betaalt rekening van extreme kou: 16.000 dollar aan energiekosten

Dacht je dat wij het koud hadden met onze ‘winter’ die welgeteld één week duurde; in Texas werden de afgelopen dagen temperaturen tot bijna -30 gemeten. En daar betalen de Texanen nu de rekening van.

In Nederland werd die ene week van winterse pret gevolgd door stralend lenteweer. In Texas lopen de temperaturen weliswaar ook weer op, maar niet voordat het omgerekend zo’n -27 graden werd. En dat zijn ze helemaal niet gewend in de Amerikaanse staat, want normaal gesproken wordt het daar gemiddeld zo’n 18 graden.

Extreem hoge rekening

Door het extreme winterweer (dat gepaard ging met water- en stroomgebrek) werd er flink wat gestookt in de staat. Inwoners van Texas krijgen daar nu de rekening van gepresenteerd: de energierekening is namelijk tórenhoog. Sommigen mochten 5000 dollar (4100 euro) aftikken en een enkeling kreeg een rekening van ruim 16.000 dollar voor het verbruik van de afgelopen week.

De enorm hoge prijzen komen door de manier waarop de energiemarkt werkt in Texas: de prijs is direct gekoppeld aan de vraag naar energie en aanbieders kunnen hun tarieven op elk moment aan passen. Vanwege de extreme kou was er immens veel vraag naar energie, waar de prijzen op reageerden.

Een lokale energieaanbieder waarschuwde zijn klanten zelfs al voor de gigantisch hoge prijzen en raadde ze aan van leverancier te wisselen, schrijft het lokale Dallas Morning News. Door de lage temperaturen kwamen afgelopen week 4 miljoen huishouders zonder energie en soms ook zonder water te zitten. Door de kou hadden veel bovengrondse elektriciteitskabels het begeven en waren leidingen bevroren.

Noodtoestand

Eerder riep president Joe Biden de noodtoestand uit voor de Amerikaanse staat. Daardoor kwam noodsteun vrij. Door de extreme kou zijn zeker twintig mensen overleden. Een dakloze vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging; ze probeerden hun huis warm te krijgen door de motor van een auto aan te zetten.

Hoeveel doden er precies zijn, is lastig te zeggen: zo zijn er bijvoorbeeld mensen omgekomen bij een brand, die door vuur van de openhaard was ontstaan. Dat haardvuur was nodig om warm te blijven.