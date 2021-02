Vliegtuigen aan de grond nadat onderdelen uit de lucht vielen

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft zijn klanten geadviseerd om het vliegtuig met het type 777-200 voorlopig aan de grond te houden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft bevolen dat dergelijke vliegtuigen onmiddellijk geïnspecteerd moeten worden.

De motoren van de Boeing type 777 vliegtuigen moeten worden gecontroleerd nadat zaterdag in een van die toestellen een van de motoren in brand vloog. Onderdelen van het vliegtuig stortten neer uit de lucht. Er zijn wereldwijd 128 van dit soort toestellen. Daarvan zijn er 69 ‘in dienst’, de rest staat opgeslagen.

Motor in brand

Zaterdag was de Boeing 777 van het Amerikaanse Denver onderweg naar Honolulu, toen een van de motoren vlam vatte. Een passagier maakte beelden van de zwaar beschadigde motor, waarop is te zien dat de vlammen eruit slaan. Volgens de FAA ging het kort na het opstijgen mis in de rechtermotor van het 26 jaar oude vliegtuig.



Vliegtuigonderdelen vielen naar beneden en kwamen in verschillende woonwijken van de Amerikaanse stad terecht. Zo lag een enorm onderdeel in iemands voortuin (en werd het huis op een haar na gemist) en belandden delen van de motor op een sportveld. Niemand raakte daarbij gewond. Het toestel, met aan boord 231 passagiers en 10 bemanningsleden, landde veilig op het vliegveld van Denver. De bewuste luchtvaartmaatschappij houdt zijn vliegtuigen voorlopig aan de grond.



BREAKING: Giant metal engine piece just landed in this Broomfield person's yard after plane flying over experienced explosion @9NEWS pic.twitter.com/ZpZkXClFlr — Kieran Cain (@KieranCain) February 20, 2021

Onderdelenregen

Zaterdag was het in Nederland ook raak: een vrachtvliegtuig dat vanaf de luchthaven van Maastricht vertrok is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren. Het ging ook om een Boeing, zij het een ander type. Volgens een woordvoerder van de brandweer had er een explosie in de bewuste motor plaatsgevonden.



Ook in Nederland ‘regende’ het brokstukken. Diverse auto’s raakten beschadigd en een oudere vrouw en een kind raakten lichtgewond. Het kind wilde een brokstuk oppakken en liep toen brandwonden op. De vrouw werd geraakt door een onderdeel.

Hoe het incident kon gebeuren is nog onbekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer zou de motor iets kunnen hebben opgezogen, waardoor de turbinebladen zijn stukgeslagen. Het vrachtvliegtuig is na een paar rondjes boven de Belgische Ardennen veilig geland op de luchthaven van Luik.



