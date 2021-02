Drie miljoen Texanen zitten zonder stroom, terwijl het tot wel -22 graden is

Drie miljoen inwoners van Texas zitten noodgedwongen zonder stroom. En dat terwijl het ‘historisch koud’ is met gemeten temperaturen van -2 en zelfs -22 graden. In de afgelopen dertig jaar is het in de staat niet zo koud geweest als afgelopen dagen.

De Amerikaanse president Joe Biden riep voor Texas de noodtoestand uit, vanwege de vrieskou. Op veel plekken ligt sneeuw en op de wegen is het glad.

Ruim 150 miljoen Amerikanen zouden te maken hebben met waarschuwingen voor het winterse weer. Zo zijn ook in Kentucky, Mississippi, Alabama, Oregon en Oklahoma waarschuwingen van kracht.

We’re in for some rough few days here in Texas. Power outages, snow and freezing temperatures. A few shots from down in south Austin.

De stroom is afgesloten door de beheerder van het Amerikaanse elektriciteitsnet. Er is namelijk een recordvraag naar elektriciteit, vanwege de stevige winter. Daardoor dreigt een ongecontroleerde stroomuitval. Met de tijdelijke stroomafsluiting moet dit worden voorkomen.

I’ll just leave this picture of downtown Houston right here… pic.twitter.com/EcGjpXuH1D

De netbeheerder onderbreekt om toerbeurten de levering aan klanten. De autoriteiten roepen op het stroomverbruik te beperken. Door de kou kunnen niet alle brandstoffen voor generatoren worden gebruikt.

Volgens de NOS worden de problemen nog eens verergerd doordat een groot deel van de windenergie wegvalt. Meer dan de helft van het windmolenpark in Texas is namelijk stil komen te liggen door de kou. Veel molens zijn vastgevroren.

power been out since 1am due to everyone using up too much energy cuz of the texas winter wonderland

at least my car can charge my phone n keep me toasty pic.twitter.com/sgzu3K9xXw

— 🅱️ickle (@squish_squoosh) February 15, 2021