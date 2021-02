Levende baby gevonden in afvalcontainer Amsterdam

In een afvalcontainer in Amsterdam heeft de politie gisteravond een baby gevonden. Het kindje is bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

De baby werd rond 23.00 gevonden in een container aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 werd rond 22.45 uur de brandweer gealarmeerd, om de politie te assisteren. Tien minuten later werden een traumahelikopter en een ambulance opgeroepen. Met hulp van de brandweer werd het kindje uit de container bevrijd. Volgens de politie leefde het kindje nog en is het toen direct naar het ziekenhuis gebracht.



In een container aan de Meernhof in Amsterdam zuidoost heeft de politie rond elf uur vanavond een baby aangetroffen. De brandweer heeft ondersteund bij het bevrijden van de baby. De baby is direct en in leven overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is afgezet voor onderzoek — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 21, 2021

Agenten geschokt door vondst levende baby

Volgens een woordvoerder van de politie waren de agenten die op de Meernhof waren, geschokt door de vondst van de baby. Er is een „uitgebreid onderzoek gestart”, schrijft de politie op Twitter. „De recherche roept mensen op die informatie hebben hierover dit te delen met de politie.”

Het kindje zou in een ondergrondse container voor vuilniszakken hebben gelegen. Op foto’s is te zien dat er gisterenavond een aantal vuilniszakken buiten de container lagen en dat de klep van de container openstond; vermoedelijk om het kind er op die manier uit te krijgen. De container zou inmiddels weggehaald zijn.

Geschokte reacties

Op social media reageert men geschokt op de vondst. „In en in triest”, schrijft iemand op Twitter. „Wat is er mis met zulke mensen”, vraagt een ander zich af. „Oh wat erg, mijn hart huilt”, schrijft een derde. „Oh mensen, laten we ons om elkaar ontfermen. Dit is zo verdrietig.”



Wat voor schoft ben je, wanneer je verzint een baby in een ondergrondse vuilcontainer te dumpen? Ideetje van je vader of je broer? Schande voor de familie, dat jij jeuk had? #Amsterdam — Mir (@Tulpenbol25) February 22, 2021

Ze vragen zich af wat voor verhaal er achter de verdrietige vondst schuilgaat. „Wat voor een ellende schuilt hierachter”, schrijft iemand. Anderen trekken andere conclusies: „Wat voor schoft ben je, wanneer je verzint een baby in een ondergrondse vuilcontainer te dumpen?” En: „Iemand heeft serieus z’n baby bij het grofvuil gezet in Amsterdam. Hoe is je hart zo zwart?”.



