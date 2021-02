IJskoude nachtmerrie duurt voort, Texas waarschuwt voor ‘ramp in een ramp’

Het is bar koud in Texas en sinds een paar dagen is de stroom uitgevallen in miljoenen huishoudens. Wc’s spoelen niet meer door, het water is niet meer te drinken, aquaria bevriezen en pegelvorming tot op het plafond. En het einde lijkt nog niet in zicht.



This is happening in TEXAS. https://t.co/7tH7vOhHAO — BuzzFeed (@BuzzFeed) February 17, 2021

De autoriteiten van de Amerikaanse staat Texas, die getroffen door uitzonderlijk zwaar winterweer en grootschalige stroomuitval, waarschuwen voor een „ramp in een ramp”. Miljoenen huishoudens zaten woensdag voor de derde dag op rij zonder stroom, en volgens de autoriteiten moet men zich erop voorbereiden dat er geen elektriciteit is voor het weekend, terwijl het in Nederland juist een lenteweekend belooft te worden, met her en der sneeuwbulten die nog goed van pas kunnen komen.



It’s so cold in Texas homes that fish tanks are frozen. pic.twitter.com/IRuDjpG5Af — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

Water koken

Inwoners van zo’n honderd districten in de ‘Lone star state’ hebben de instructie gekregen om water eerst te koken voor consumptie omdat ook waterzuiveringsinstallaties leiden onder de stroomuitval. Bijna 12 miljoen Texanen zitten momenteel met een tekort aan drinkbaar water. Velen gaan op straat op zoek naar waterbronnen, wachten op hun beurt in de anderhalve meter-rij en vullen grote jerrycans met water. „Dit is geen derdewereldland, dit is Houston, Texas”, schrijft iemand daarover op Twitter.



This is not a third world country. This is Houston, Texas. I spotted a line of people filing up buckets of water from a spicket at Haden Park. Why? Millions either have no water or are under a Boil Water Advisory. pic.twitter.com/VHYH5Hbqjj — Erica Simon (@EricaOnABC13) February 18, 2021

Volgens de autoriteiten zitten zeker 2,7 miljoen huishoudens in de staat nog zonder stroom. Het herstellen van de elektriciteitsvoorziening wordt nog een hele klus. De productiecapaciteit voor elektriciteit ligt momenteel zo’n 40 procent lager omdat veel gasbronnen en windturbines zijn vastgevroren.

Ziekenhuizen Texas

Ook de ziekenhuizen ondervinden problemen. Zo worden er tekorten aan zuurstof gemeld en zitten ziekenhuizen in Houston, de grootste stad van Texas, zonder drinkwater. Woensdag werden er 21 doden in meerdere staten gemeld door het zware winterweer. De autoriteiten vrezen dat het werkelijke dodental hoger ligt, maar dat sommige doden nog gevonden moeten worden.

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft de uitvoer van aardgas uit zijn staat verboden om zo snel mogelijk de elektriciteitsvoorziening weer op gang te krijgen. De olieproductie en -raffinage in Texas lag woensdag voor de vijfde dag op rij stil.

Verbod

Gouverneur Abbott heeft gasproducenten verboden om nog gas de staat uit te voeren en heeft de toezichthouder op de energiemarkt gevraagd om het verbod te handhaven. „Dit zal bijdragen aan een toename in elektriciteit die hier wordt geproduceerd en aan huishoudens in Texas wordt geleverd”, zei de gouverneur woensdag in een persconferentie.

Mexico, waar het noorden ook zwaar is getroffen door het winterweer, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de import van Texaans aardgas. De Mexicaanse minister van Economische Zaken heeft de Amerikaanse overheid daarom ook gevraagd om de Amerikaanse gasleveranties aan Mexico te garanderen.

Intussen lijkt het erop dat senator Ted Cruz met z’n gezin naar het zonnige Cancun is ‘gevlucht’. En dat valt niet in goede aarde bij de kou kleumende Texanen.



For the detectives out there: Could very well be @SenTedCruz fleeing third world TX for sunny Cancun. Ted has a pockmark on his forehead and so does Cancun guy, in the same location. pic.twitter.com/4wqloQwA3a — chrisjohn (@chrisjohn_12345) February 18, 2021

Schildpadden Texas

Ook de schildpadden ging het niet in hun koude schild zitten. Verschillende reddingsacties zijn inmiddels ondernomen, waarna de dieren in menig kofferbak konden opwarmen, voordat ze naar de opvanglocaties werden vervoerd.

Natuurorganisaties en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen tijdens de winterstorm in het zuidoosten van de Verenigde Staten duizenden bedreigde zeeschildpadden uit de wateren voor de kust van Texas gehaald. And counting.



