Dit zijn de tien populairste YouTube-video’s van 2020

Door de wereldwijde pandemie brachten we meer tijd op website YouTube door dan ooit. Wellicht betrap je jezelf ook op heel wat uurtjes turen naar je scherm? We staan aan de rand van 2020 en YouTube deelt de tien populairste video’s van het afgelopen jaar.

Het regende dit jaar records op het videoplatform. K-popgroep BLACKPINK behaalde in juni het record voor de meeste views op één dag met hun videoclip How You Like That. Slechts twee maanden later werd dat record verbroken door hun Zuid-Koreaanse concurrent BTS met hun clip Dynamite. De meest bekeken video ooit op het platform is die van een kinderliedje. De teller van Baby Shark staat op meer dan zeven miljard weergaven.

Trending

De lijst met populairste video’s wordt bepaald aan de hand van de ‘Top Trending’ video’s. Volgens het videobedrijf spelen een aantal factoren een rol om in deze lijst terecht te komen. De aard van het aantal kijkers, de likes, de reacties, de groeisnelheid en de duur van de populariteit bepalen de winnaars. Opvallend is dat in deze top tien geen muziekvideo’s staan.

10. Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews

John Krasinki is voornamelijk bekend door zijn rol in de Amerikaanse televisieserie The Office. Naast acteren floreert Krasinki op YouTube met zijn show Some Good News. Daarin focust hij zich op het weinige goede nieuws dat dit jaar aan het licht kwam.

9. Quarantine Stereotypes – Dude Perfect

De Amerikaanse sport- en komediegroep Dude Perfect zet in deze video een aantal hilarische persiflages neer over de verschillende type mensen in coronatijd. Van hysterische thuiswerksituaties tot de transformatie van fitte quarantaine ganger naar vretende bankhanger.

8. Ricky Gervais’ Monologue 2020 Golden Globes – NBC

Meneer Gervais staat bekend om zijn gevleugelde en directe uitspraken. De acteur opent op de Golden Globe Awards de avond met een ongecensureerde speech. In de video is te zien hoe veel belangrijke Amerikaanse televisiemensen zonder schaamte worden neergemaaid. Hier een daar wat ongemakkelijke gezichten, maar onevenaarbaar.

7. Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream

Het blijkt maar weer dat gamen een serieuze hobby is, gezien het aantal views op deze video. Voor de niet-gamers wellicht iets minder interessant, maar de clip bevat materiaal uit het spel Minecraft. Speler Dream laat zien of hij het spel kan winnen terwijl drie vrienden hem proberen tegen te houden.

6. I’m Coming Out – NikkieTutorials

De Nederlandse make-up kunstenares Nikkie de Jager a.k.a NikkieTutorials was altijd al populair op Youtube vanwege haar bijzondere talent voor visagie. Dit jaar onthulde Nikkie dat ze transgender is en die video werd wereldwijd gigantisch veel bekeken.

5. I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast

De Amerikaanse Mr. Beast in een grote naam onder de videomakers op YouTube. Zijn video’s trekken een groot aantal kijkers. In de bovenstaande video schiet Mr. Beast, die eigenlijk Jimmy Donaldson heet, voor een godsvermogen aan vuurwerk de lucht in.

4. We Broke Up. – jeffreestar

Beautygoeroe Jeffree Star is ook een bekend gezicht in YouTube-land. Star staat voornamelijk bekend om video’s over allerlei make-up producten. In de bovenstaande veelbekeken video vertelt hij openlijk over zijn relatiebreuk met zijn vriend. Voor de fans en volgers was dat groot nieuws.

3. First Debate Cold Open – SNL

Jim Carrey in de rol van Joe Biden en Alec Baldwin als een goedgebruinde Donald Trump zijn voldoende om een succesvolle video te maken. Saturday Night Live bootst in dit fragment het eerste debat tussen de presidentskandidaten na.

2. Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober

Mark Rober is wederom een bekende YouTuber met veelbekeken video’s. In de video is te zien hoe Rober een gigantisch hindernissenparcours maakt voor een nieuwsgierige eekhoorn die steeds in zijn tuin belandt. Het beestje steelt namelijk vogelvoer uit een voederbakje. Rober maakt het de eenhoorn niet makkelijk en dat levert bijzonder beeldmateriaal op.

1. 8:46 – Dave Chappelle

And the winner is…. *tromgeroffel*… De stand-up special van komiek Dave Chappelle. Zijn optreden levert hem dit jaar de meest populaire video op YouTube op. De Netflixshow staat in het teken van de overleden George Floyd en Chappelle houdt een bijna 28 minuten durende monoloog over het voorgevallen drama.

