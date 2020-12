Wederom explosie bij Poolse supermarkt, nu in Beverwijk

Het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk is vanochtend getroffen door een explosie. Het gaat wederom om een Poolse supermarkt die in puin ligt. Er zijn geen slachtoffers of gewonden.

Kort na 05.00 uur vond de explosie plaats. NH Nieuws meldt dat de winkel onderdeel is van dezelfde Poolse supermarktketen waarvan een nacht eerder ook twee andere winkels doelwit werden. Gister ontploften explosieven in winkelpanden in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther.

Verband

De achtergevel van de supermarkt in Beverwijk is flink beschadigd. En de politie meldt daarnaast dat er nog geen verband kan worden getrokken met de eerdere ontploffingen.

Gisternacht werden in Heeswijk-Dinther en in Aalsmeer twee Poolse supermarkten getroffen door explosies. De brand die daardoor werd veroorzaakt zorgde ervoor dat meerdere woningen boven de supermarkten ontruimd werden. Ook bij bij deze explosies vielen geen gewonden, maar de schade is groot. Of er een verband is tussen deze drie explosies is nog niet bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We doen onderzoek naar explosie bij winkel aan Raadhuisplaza in #HeeswijkDinther. Geen gewonden, veel schade. We evacueren twintig bewoners van bovengelegen appartementencomplex, zij zijn opgevangen in brandweerkazerne. EOD gaat checken of de locatie nu veilig is. — Politie Oost-Brabant (@politieob) December 8, 2020

Lees ook: Rutte: Als de cijfers niet beter worden, komen er strengere maatregelen