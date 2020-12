Pornhub hanteert strengere aanpak rondom illegaal materiaal

Pornowebsite Pornhub past een strengere aanpak toe rondom illegaal beeldmateriaal op het platform. Dinsdag kondigt de 18+ website nieuwe maatregelen aan die betrekking hebben op het materiaal van kinderpornografie en onvrijwillige seks.

Aanleiding tot de strikte maatregelen is een artikel van The New York Times. Daaruit blijkt dat in het aanbod van 6,8 miljoen video’s die jaarlijks op het platform verschijnen, veel beelden van misbruik van minderjarigen en onvrijwillige seks bevatten.

Verificatie van identiteit

Pornhub is een van de grootste pornografische websites ter wereld. Gebruikers kunnen video’s rechtstreeks van de website downloaden. Dat betekent dat verwijderde illegale inhoud door iedere gebruiker opnieuw geüpload kan worden. „Vandaag nemen wij belangrijke maatregelen om onze gemeenschap beter te beschermen”, schrijft Pornhub op de website. „In de toekomst staan ​​we alleen correct geïdentificeerde gebruikers toe om inhoud te plaatsen.”

Vanaf nu zouden alleen nog partners van de de website en personen die via de site advertentie-inkomsten genereren nog video’s kunnen uploaden. Een verificatie van identiteit zou het uploaden veiliger moeten maken. Het downloaden van video’s is alleen mogelijk voor de betalende gebruiker, meldt de website. Verder zouden moderatoren volgens Pornhub de boel beter in de gaten houden.

Onderzoek

Pornhub verklaart tegenover het Franse persbureau AFP dat het „geen enkele tolerantie” heeft ten opzichte van kinderporno. Het bedrijf beweerde veel minder daarvan op zijn site te hebben dan socialemediaplatforms zoals Facebook, Instagram of Twitter

Maandag starten creditcardbedrijven Mastercard en Visa een onderzoek naar hun banden met Pornhub en verzekerden ze dat ze de banden met het moederbedrijf, MindGeek, zouden verbreken als blijkt dat de site zich niet aan de wet houdt. Het hoofdkantoor van het 18+ bedrijf huisvest in het Canadese Montréal en de belastingzaken worden uitgevoerd in Luxemburg.

42 miljard bezoekers

Pornhub had vorig jaar 42 miljard bezoekers. Dat waren 115 miljoen bezoeken per dag. De miljoenen nieuwe video’s die in 2019 werden geüpload op Pornhub vormden bij elkaar ongeveer 1,36 miljoen uur aan beeldmateriaal, meer dan 150 jaar.

