Honden horen slechts een paar woorden en helaas is meer niet mogelijk

Heb je het idee dat je hele gesprekken met je hond kunt voeren? Grote kans dat de trouwe viervoeter toch minder hoort dan je dacht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat honden slechts een paar woorden herkennen.

Honden hebben over het algemeen een scherp gehoor dat vergelijkbaar is met dan van de mens. Uit nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in tijdschrift Royal Society Open Science , blijkt dat honden slechts een handvol woorden herkennen in hun leven. Het maakt volgens de wetenschappers daarin niet uit hoe vaak je een woord herhaalt.

Klanken onderscheiden

Dr Attila Andics is een van de onderzoekers van de Eötvös Loránd universiteit in Hongarije. Zij vertelt: „Honden hebben een vrijwel menselijk gehoor en zijn in staat om spraakklanken te herkennen. Daarentegen zijn ze minder goed in het onderscheiden van de klanken.”

De onderzoekers ontwikkelden een testmethode dat de elektrische activiteit in de hersenen meet. Doormiddel van een elektro-encefalografie (EEG) kon de hersenactiviteit van wakkere, ongetrainde gezinshonden worden gemeten. Mede-onderzoeker en hoofdauteur Lilla Magyari vertelt dat juist ook de ‘gewone gezinshond’ aan bod moest komen.

Net als baby’s

Bij de test werden instructiewoorden afgespeeld. Sommige woorden herkenden de dieren snel, zoals ‘zit’. Andere vergelijkbare klanken of willekeurige woorden werden door de honden nauwelijks herkend. Bekende commando’s herkenden de dieren al binnen 200 milliseconden. Maar hun hersenen maken geen verschil tussen de bekende commando’s en vergelijkbare woorden, concludeerden de onderzoekers.

Hetzelfde gedrag zien de onderzoekers bij baby’s tot 14 maanden oud. Vanaf dat moment beginnen kinderen taalkundige details te verwerken. Wat essentieel is voor het ontwikkelen van een goede vocabulaire. Dr. Andics zegt: „Honden letten niet op alle details van het spraakgeluid als ze naar woorden luisteren.”

