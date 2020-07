Vos steelt zo’n honderd schoenen uit huizen

Een mysterie in een Duitse wijk in Berlijn: steeds meer mensen raakten daar hun schoenen kwijt. Het mysterie is nu opgelost: een modieuze vos is de dief.

Twee weken geleden zag Christian Meyer dat een van zijn twee hardloopschoenen ’s nachts uit zijn tuin was verdwenen. Vervelend, omdat ze nieuw en duur waren, zegt hij tegen de Duitse krant Der Tagesspiegel. Onderzoek in de buurt leerde al snel: het ging niet om één geval. Bij veel meer mensen waren schoenen gestolen.

Vos achterna

Na een tip ging Meyer op zoek in de buurt. Tot zijn verbazing zag hij een vos met twee blauwe slippers in zijn bek. Een paar dagen later volgde hij de dief, die en uitgestrekt, groen gebied in ging. „Ik kroop een uur door het struikgewas”, zegt hij. Zij armen en benen zitten nog onder de krassen. Maar met succes: hij vond meer dan 100 schoenen. Aan de meesten was „slechts een beetje geknaagd”.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen…🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

Hardloopschoen nog zoek

Sommige schoenenbezitters hebben door de actie van Meyer hun schoen(en) weer terug. De hardloopschoen van Meyer lag alleen niet bij de verzameling van de sluwe vos.

„Fuchs, du hast den Schuh gestohlen“. Der Schuh-Dieb von #Zehlendorf ist überführt. Aus Zehlendorfer Gärten sind zuletzt hunderte Schuhe verschwunden. Nun hat ein Anwohner den Räuber erwischt und sein Lager entdeckt: https://t.co/3JI26wyfPp pic.twitter.com/1AizSKiaRN — Tagesspiegel Checkpoint (@TspCheckpoint) July 27, 2020

