Rico Verhoeven en Badr Hari wederom de ring in

Rico Verhoeven en Badr Hari vervolgen hun strijd in de ring. Kickboxorganisatie Glory kondigt aan dat in december dit jaar een ‘revanche’ moet plaatsvinden.

Dat schrijft De Telegraaf. Of het gevecht om een wereldtitel gaat is nog niet helemaal duidelijk. Dat komt omdat Belgisch-Marrokaanse vechter Jamal Ben Saddik (29) ook in het programma meedoet. Hij wacht al lange tijd op een titelgevecht tegen Verhoeven. Ondanks dat is de aankomende partij tussen Hari en Verhoeven een stuk populairder bij het grote publiek en commercie.

Hari en Verhoeven vol in training

De precieze locatie voor de beruchte kickboxwedstrijd is nog onduidelijk. Dit zal in Amsterdam of Arnhem zijn, een van de thuisplaatsen van de zwaargewichten. Daarnaast spelen ook de huidige coronamaatregelen een rol in het aantal toeschouwers.

Momenteel is Glory nog bezig met onderhandelingen en wil de organisatie binnen enkele weken alle partijen bekend maken. Zowel Hari als Verhoeven zijn momenteel vol in training.

Anticlimax

In december vorig jaar vond de ‘kickbokswedstrijd van de eeuw’ plaats tussen de 31-jarige Verhoeven en 35-jarige Hari. De vechtpartij, die maar liefst 3,5 miljoen kijkers trok, liep uit op een ‘anticlimax’. Hari moest namelijk opgeven vanwege een enkelblessure.

Verhoeven sprak zich destijds uit over zijn overwinning. „Het is dubbel. Ik denk dat mijn plan werkte, maar zo wil je niet winnen. Ik had veel gelukkiger geweest als het anders was gegaan. Dit is voor mij ook niet goed.”

