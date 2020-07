‘Het wordt ook eens tijd voor social distancing met wilde dieren’

Een selfie maken met een tijger, een ritje op een olifant, wandelen met een leeuw: dierenorganisaties zijn er klaar mee. Nu we in coronatijd afstand van elkaar moeten houden, wordt het ook eens tijd voor social distancing met wilde dieren, zo is de mening.

Elk jaar waarschuwen de organisaties World Animal Protection, SPOTS en AAP vakantiegangers om entertainment met wilde dieren te mijden. Nu het vakantieverkeer langzaamaan weer op gang komt, grijpen de organisaties het ‘coronamoment’ aan om extra te waarschuwen: houd afstand voor mens én dier.

Wilde dieren leven onder erbarmelijke omstandigheden

Dagelijks worden meer dan 550.000 wilde dieren gebruikt voor het vermaak van toeristen, zo melden genoemde organisaties vandaag. Van dolfijnenshows tot olifantenritten, dansaapjes, selfies met tijgers of cheeta’s en wandelen met leeuwen, World Animal Protection, SPOTS en AAP zien het met lede ogen aan. Zij voeren al jarenlang campagne om dit te stoppen.

„Achter dit vermaak schuilt enorm veel dierenleed. Dieren worden uit het wild gehaald of gefokt in gevangenschap – vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De dieren leven in kooien of aan de ketting, worden hardhandig getraind en vervolgens hun leven lang gebruikt ter vermaak van mensen”, zo luidt een statement.

Veel infectieziektes via dieren

De organisaties geven toeristen dit jaar een extra overweging mee: de omgang met wilde dieren is niet alleen schadelijk voor het welzijn van deze dieren. „De coronacrisis leert ons dat contact met wilde dieren ook een gezondheidsrisico voor mensen kan vormen. Wilde dieren kunnen mensen verwonden of via contact ziektes overdragen. Maar liefst 60 procent van de opkomende infectieziektes is afkomstig van dieren en 70 procent daar weer van van wilde dieren. De COVID-19-pandemie maakt eens te meer duidelijk dat dit soort contact tussen mens en (wilde) dieren kan leiden tot grote (virus)uitbraken met wereldwijde impact.”

Eerder deze week plaatsten dierenorganisaties al een filmpje.

De drie organisaties vragen om social distancing. „Met het pakket aan coronamaatregelen worden we gevraagd om afstand te houden van elkaar, maar dat zouden we ook moeten doen bij wilde dieren”, zegt een woordvoerder. „Veel mensen willen wilde dieren bewonderen en dat begrijpen we. Onze oproep is om dat van gepaste afstand te doen. Zodra je als toerist in direct contact kunt komen met wilde dieren, is het foute boel. Zowel voor dier als mens: houd gepaste afstand.”

Tips voor een diervriendelijke vakantie

Als toerist kun je dieren helpen door attracties met wilde dieren te mijden, tippen World Animal Protection, SPOTS en AAP:

• Ga niet op de foto met een wild dier

• Knuffelen, wandel of zwem niet met deze dieren

• Voer geen olifanten, was ze niet en ga er niet op rijden

• Ga niet naar shows waarin wilde dieren kunstjes doen (circussen of dolfijnenshows)

• Bezoek alleen echt diervriendelijke opvangcentra, waar geen interactie met wilde dieren mogelijk is en niet gefokt wordt met dieren om jonge dieren te houden.

• Bewonder hen niet in het wild, maar op gepaste afstand.

