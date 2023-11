Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Eenzaamste’ schaap van Groot-Britannië gered van voet van klif

Ze stond zeker twee jaar helemaal alleen aan de voet van een klif in de Schotse Hooglanden. Schaap Fiona werd het eenzaamste schaap van Groot-Britannië genoemd. Maar daar is nu een einde aangekomen. Een groep boeren is erin geslaagd om het dier van de klif de redden.

De eigenaar van het dier, een boer uit de omgeving, had al meerdere pogingen gedaan om haar te redden. Maar dat lukte niet zonder hemzelf en zijn werknemers in gevaar te brengen.

De boer kreeg veel boze reactie omdat hij het dier niet van de klif haalde. Hij zou niet genoeg om het schaap geven. „Mensen kwamen zelfs naar zijn erf. Dat was niet eerlijk”, zegt Cammy Wilson, de initiatiefnemer van de reddingsactie, tegen de BBC.

250 meter naar beneden klimmen

Wilson besloot daarom dat hij het schaap ging redden. En dat lukte hem samen met vier andere boeren. Met een lier gingen ze naar de klif. Drie van de redders klommen zo’n 250 meter naar beneden, waar ze Fiona in een grot vonden. Met behulp van de lier lukte het om haar voorzichtig omhoog te tillen. „Het was een flinke klus om haar naar boven te takelen”, zegt Wilson.

Fiona bleek in een opvallend goede conditie te zijn. Volgens een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie SPCA, die ook op de hoogte werd gesteld van de reddingsactie, laat weten dat het schaap gezond is. „Ze moet alleen hoognodig geschoren worden.”

Redders van schaap waren ervaren klimmers

Hoewel de reddingsactie goed is verlopen, waarschuwt SPCA dat het niet verstandig is om zo’n actie zelf te organiseren. De boeren die betrokken waren bij het redden van het schaap zijn ervaren klimmers. „Probeer geen reddingspoging te ondernemen als je jezelf en het dier in gevaar brengt.”

