Abbas: alomvattende oplossing nodig voor Palestijnse gebieden

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt dat de Palestijnse Autoriteit alleen kan regeren in de Gazastrook als er een “alomvattende oplossing” komt voor het conflict rond de Palestijnse gebieden. De Palestijnse Autoriteit bestuurt de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël bezet de Westelijke Jordaanoever. Israëlische kolonisten bouwen er nederzettingen. Volgens Abbas moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de status van alle Palestijnse gebieden.

De militante Palestijnse beweging Hamas, die in oorlog is met Israël, maakt nu de dienst uit in de Gazastrook. Israël heeft meerdere keren benadrukt de Hamasbeweging volledig te willen vernietigen. Daarmee komt ook de vraag op wat de toekomst van de Gazastrook is.

Wereldleiders pleiten nog steeds voor een tweestatenoplossing, waarbij Israël en een Palestijnse staat naast elkaar bestaan. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken heeft gezegd dat de Palestijnse Autoriteit de beste partij zou zijn om de Gazastrook na de oorlog te besturen.

Reacties