Eerste hulp bij regen-ellende: zomerhits om toch in een vakantiestemming te komen

Ach, die ellendige regen. Voor wie momenteel in Nederland is, is de zomer allesbehalve een pretje. Wat nu niet is kan nog komen, moeten we maar denken. Of je zorgt gewoon zelf voor eerste hulp bij regen-ellende. Dat doe je dan met die heerlijk aanstekelijke zomerhits natuurlijk.

‘Liefhebbers van regen gaan een schitterend weekend tegemoet’, kopt Metro eerder vandaag al gekscherend. Wat moet je anders als ons voor de komende twee dagen een huilende hemel wordt voorspeld? Die film Barbie heb je in de bios vast allang gezien, dus tja, wat nu? Metro helpt je zo vlak voor het weekend graag op weg naar wat vrolijkheid. Of, eerlijk gezegd, enkele dj’s van Radio 538 en Radio 10.

Met deze zomerhits kom je het weekend wel door

De dj’s hebben hun koppen vol muziekkennis bij elkaar gestoken – wie weet in een hutje op de regenachtige hei – om tot een lijstje ‘allerbeste zomerhits’ te komen. Die hebben de mannen en vrouwen achter de knoppen met Metro gedeeld. Hun stellige overtuiging: „Met deze nummers op repeat gaat de zon vanzelf schijnen.”

The Isley Brothers – Summer Breeze

Om je zomerse regenachtige dag relaxed af te trappen, heeft Tim Klijn naar eigen zeggen een gouden tip. Met Summer Breeze komt de 538 ochtend-dj helemaal in de stemming: „Vanwege de geweldige sfeer in het liedje, het lome ritme, de fantastische zang en zeg nu zelf: de titel Summer Breeze klinkt toch al heerlijk zomers.”

Buena Vista Social Club – Chan Chan

Ook Rob van Someren (Radio 10) geniet graag van een lekker lome vibe. Zijn absolute zomerfavoriet is daarom Chan Chan. En ja, met dit nummer hoef je natuurlijk alleen nog maar je ogen dicht te doen en je bevindt je op Cuba.

Zomerhits met ‘sax on the beach’

Bakermat – One Day

Onmisbaar op een goede zomerplaat? Volgens Julia van Reyendam (538) is dat 100 procent de saxofoon. Haar favoriete zomerplaat is dan ook One Day van Bakermat, met de herkenbare saxlijn die je onmogelijk níet kunt kennen. „Als ik deze plaat hoor sta ik gewoon automatisch op een groot buitenfestival. Glitters op je gezicht en tot laat in de avond in je zomerse outfit: deze plaat is precies dát gevoel.”

Klangkarussell – Sonnentanz

Ook Lindo Duvall onderschat de kracht van een goede saxofoon niet: „Een strakke beat, subtiele lead, fijne blazers en af en toe een fris zomers effectje”, het zijn volgens hem dé ingrediënten voor een zomerse hit. En ja, zijn favoriete zomernummer van Klangkarussell heeft het allemaal.

Peggy Gou – Nanana

Volgens 538’s Coen Swijnenberg is het „vrolijk, zomers en chill”, collega Jordi Warners heeft het over dé festivalhit van 2023. We hebben het natuurlijk over Nanana. Met deze plaat geniet je van een lekker typische 90’s housevibe én hoor je de Zuid-Koreaanse dj en zangeres zelf zingen. Ook Dennis Ruyer (538) is fan: „Alsof het iedere seconde van je dag vakantie is en er altijd een zonnetje schijnt.”

Nog meer zomerhits en Metro’s tip

Enfin, voor wie lang genoeg zomerhitjes blijft draaien, gaat vanzelf de zon weer schijnen (hopen we dan maar). Vergeet daarbij ook niet Summer Jam van The Underdog Project, Can’t Hold Us van Macklemore & Ryan Lewis, Alors On Danse van Stromae, Boys of Summer van Don Henley of de persoonlijke favoriet van Radio 10’s Gerard Ekdom: Dolce Vita van Ryan Paris.

Metro wil tot slot ook wat in de melk brokkelen als het om zomerhits gaat. Wij kiezen er eentje van dit jaar, uitgevoerd door Suzan & Freek. De reden? De titel…