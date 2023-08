Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS stopt samenwerking met Dolfinarium vanwege dierenleed: ‘Past niet meer in ons aanbod’

Na jaren stopt de Nationale Sporenwegen (NS) de samenwerking met het Dolfinarium. Dit heeft de NS besloten na gesprekken met actiegroep Bite Back, meldt een woordvoerster van de vervoerder.

De combinatie van een treinkaartje en een ticket voor het zeezoogdierenpark in Harderwijk is vanaf 30 september niet meer beschikbaar. De NS heeft dit besluit genomen vanwege zorgen over het dierenwelzijn.

‘Past niet meer in het aanbod’

„Door middel van e-mails, brieven en telefoongesprekken hebben we met verschillende bedrijven die kortingskaartjes, kortingscodes of reisjes aanbieden naar het Dolfinarium contact opgenomen”, licht campagnecoördinator Raymond Olivers de nieuwe actie van Bite Back toe. „We zien gelukkig een steeds verdere toename van bewustwording rondom zee(zoog)dieren in gevangenschap.’’

Naast de NS, hebben ook Kortingscode, Edad, Muys Reizen, Paulusma en Toonen Reizen de samenwerking stopgezet. Eerder besloten de ANWB, HEMA, en supermarktketens Spar en Lidl om geen kaarten meer voor het Dolfinarium te verkopen. „We zijn met Bite Back in gesprek gegaan en op basis van die inzichten hebben we besloten dat het Dolfinarium niet meer in het aanbod past”, aldus de NS.

Het Dolfinarium heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de NS.

Protesten bij het Dolfinarium

De actiegroep zegt eerst in gesprek te willen met de betrokken partijen, maar kondigt ook protesten aan bij zowel het Dolfinarium als samenwerkende bedrijven. Bite Back is onder meer tegen de ondermaatse verblijven van de dieren in het park. „Walrussen zoeken hun prooien meestal op 20 à 30 meter diepte, waar hun hele verblijf hier slechts enkele meters diep is”, zegt de groep.

Zaterdag protesteerden dertig tot veertig leden van de actiegroep nog bij het Dolfinarium. De vrijwilligers hadden flyers bij zich met teksten als ‘Stop vermaak met dieren’. „De tijd is rijp om een einde te maken aan dit soort parken waar dieren in gevangenschap worden gehouden”, zei woordvoerder Raymond Olivers tegen het Algemeen Dagblad.