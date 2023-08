Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

9 vragen en antwoorden over de tijgermug: ‘Hij lift graag mee in een natte autoband’

Ah, daar is ie weer: de tijgermug. Jaarlijks duikt de mug op in Nederland, ver weg van de tropen waar hij of zij zo lang rondvloog. Willen we die tijgermug hier? Liever niet, want het diertje verspreidt virussen, waaronder knokkelkoorts. Negen vragen en antwoorden.

Nee, ‘vroeger’ las je geen nieuwskoppen over de tijgermug. Simpelweg omdat het beestje tropisch was en absoluut niet in Nederland voorkwam. Tegenwoordig is het elke zomer wel raak, ook bij Metro. ‘Aziatische tijgermug is terug’, ‘straks niet meer buiten zitten?’ en ‘hoe gevaarlijk is de tijgermug?’ waren eerder bijvoorbeeld koppen op deze website.

Tijgermug duikt op in meerdere wijken

Ook de NOS kopte vandaag weer eens: ‘Tijgermug duikt op in steeds meer wijken‘, was er te lezen. Daarop kwamen op sociale media (X) reacties, veelal voorspelbaar in deze tijd: ‘Paniek!’, was er bijvoorbeeld te lezen. En: ‘Komt zeker door de opwarming van de aarde??’ Of Kees: „Benieuwd wat de NOS de rest van het jaar op de bangmaakagenda heeft staan. Een dag geen angstbericht is een dag niet geleefd.” Maar hoe zit het dan eigenlijk met die tijgermug?

Vragen en antwoorden over de tijgermug

Wanneer kwam de tijgermug naar Nederland?

De Aziatische tijgermug was voor zover wetenschappers kunnen nagaan, tot het jaar 2005 nog nooit in Nederland geweest. In de zomer van dat jaar heeft het dier zich in ons toch koude kikkerlandje ‘gevestigd als exoot’. Of dat blijvend is… is niet te zeggen. De tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar leeft tegenwoordig ook in warmere Europese landen als Spanje en Frankrijk.

Wat is het nieuws van vandaag precies?

Dat de opmars van de tijgermug in Nederland zich lijkt voort te zetten. Het insect is dit jaar al waargenomen op twaalf plaatsen, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om vier woonwijken en acht andere plekken, zoals bandenbedrijven.

Hoe herken je onze niet zo welkome ‘vriend’?

De tijgermug is een stuk kleiner dan de inheemse mug en te herkennen aan een wit streepje op de rug en witte achterpootjes.

Wie houden zich in ons land met de exoot bezig?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de aanwezigheid van virussen in zowel de muggen als Nederlanders die gestoken zijn. De genoemde NVWA houdt bij waar de tijgermug zich ophoudt (de overheidsinstantie heeft een meldpunt) en is belast met de bestrijding.

Hieronder zie je een uitlegvideo van de NVWA van enkele jaren geleden (de informatie heeft stand gehouden):

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Hoe komt die tijgermug bij ons?

Eenvoudig: met vakantiegangers. Een andere belangrijk reismethode, het woord bandenbedrijven las je al: de tijgermug lift graag mee in een natte autoband. In november werd dit nog politiek aan de kaak gesteld door het platform Stop invasieve exoten. Het platform strijdt al jaren tegen onder meer de Aziatische tijgermug en vraagt het ministerie van Volksgezondheid op te treden tegen ‘natte banden-firma’s’. Komen die natte banden bij ons de grens over, dan zouden ze in ieder geval goed moeten worden gecontroleerd.

Hoe ziet de rest van de zomer er uit?

De tijgermug is dus weer aanwezig. „Maar”, ziet de NVWA, „de meeste mensen moeten nog terugkomen van vakantie”, aldus de NVWA. Waar het in 2020 nog om twee en in 2021 om vier woonwijken ging, waren het er vorig jaar al acht waar de tijgermug werd aangetroffen. Dat was nog los van andere plekken. De toename werd toen al gelinkt aan het na corona toegenomen vakantie- en vracht- en transportverkeer. De groei van de populaties tijgermuggen in vakantielanden als Italië, Frankrijk, Spanje en (Zuid-)Duitsland zou ook een rol spelen.

Niet meteen angst hebben

Is de tijgermug gevaarlijk?

Gevaarlijk is een beetje groot woord, maar het diertje kan vervelende tropische ziektes als knokkelkoorts overdragen. In een zeldzaam deel van de gevallen is dit levensbedreigend, maar laat je niet afschrikken. Het RIVM: „De kans dat tijgermuggen die nu in Nederland zijn aangetroffen deze ziekten dragen, is verwaarloosbaar klein.”

Gaan de beestjes ook weer weg?

Het muggenseizoen eindigt zo’n beetje in oktober, maar eitjes van deze mug kunnen ook een winter overleven en daarna uitkomen. Afgelopen winter bleek de tijgermug in een aardbeienkas in Rijnsburg te zijn achtergebleven. Vorig najaar werden in Rijnsburg 772 tijgermuggen gevonden, volgens Stop invasieve exoten het hoogste aantal ooit op één plek in Nederland.

Als je een tijgermug ziet, wat kun je dan doen?

De NVWA vraagt mensen melding te maken van waarnemingen van muggen, om de diertjes zo snel mogelijk te kunnen bestrijden. Het muggetje „legt de eitjes niet in de natuur, maar graag tegen een harde rand, zoals van bloempotten en dergelijke. Bakken met water vinden ze ook erg geschikt.”

Oh ja, nog een feitje voor wie de nacht vreest: onze ongenodigde gast steekt vooral overdag.