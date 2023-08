Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slaap jij aan de juiste kant van het bed? Die is er dus blijkbaar

Wat nu? Er blijkt daadwerkelijk een goede en een slechte kant van het bed te zijn. Onderzoek wijst uit dat de positie in bed bepalend is voor jouw slaapgedrag. En nu is de vraag: slaap je aan de goede kant?

Britse onderzoekers bekeken het slaapgedrag van 1500 deelnemers. Onze Engelse Metro-collega’s schreven erover. En daaruit blijkt dat het niet al te best gesteld is met de algehele nachtrust. Want uit de studie bleek dat de deelnemers gemiddeld minimaal drie keer per nacht wakker werden. Daarnaast piekert 48 procent ‘s nachts over geld en werk.

Deze kant van het bed is slechter voor je

Maar de onderzoekers concludeerden ook dat mensen die aan de rechterkant van het bed slapen er slechter aan toe zijn dan mensen die aan de linkerkant slapen. 78 procent benadrukte daarbij dat zij iedere nacht op dezelfde plek sliepen. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om rechts of links gezien vanaf de situatie dat je op je rug in bed ligt.

Hoewel rechtsslapers makkelijker in slaap vallen, is deze slaapkant niet altijd gunstig. Want mocht je voorkeur hebben voor de rechterkant van het bed, is de kans dat je suf en uitgeput wakker wordt groter.

Onderzoek naar rechtsslapers en linksslapers

Maar er is meer. Want rechtsslapers blijken ook minder positief over hun leven dan linksslapers en daarnaast daarnaast klaagde 46 procent van de rechtsslapers over warmte en ergernis vanwege de temperatuur. Wederom was de groep rechtsslapers die hierover klaagde groter dan de linksslapers. Wist je trouwens dat een dekbed van wol kan helpen bij warme en klamme nachten? Wol helpt namelijk bij het reguleren van je lichaamstemperatuur. Met een ventilator aan slapen is namelijk niet altijd een goed idee.

Overigens concludeerde het onderzoek, los van de plek in bed, dat bijna alle deelnemers slaaptekort ervoeren.

Tips voor slaaptekort

Heb jij moeite met slapen? Hieronder vind je 13 tips, van slaapexperts:

Koop een slaapmasker Kies voor oordopjes Beperk je schermtijd Creëer een prettige slaapomgeving Lees een boek Kies voor meditatie in bed Schrijf in een dagboek Plan bedtijd rond jouw biologische klok Kies voor meer beweging of sport Drink vijf tot zeven uur voor bedtijd geen cafeïne Neem een bad voordat je gaat slapen Drink minder alcohol Maak je bed zo comfortabel mogelijk

Snurkende bedpartner

De grootste stoorfactor bij de nachtrust blijkt toch wel een snurkende partner. 38 procent van deelnemers benadrukte dat zij „gek werden” van gesnurk. Overigens bleek dat twee derde van de ondervraagden (62 procent) toegaf dat ze zelf snurkten. Mocht jouw snurkende partner dus ook nog eens op de ‘goede’ helft van het bed liggen, is het wellicht tijd om het bed eens letterlijk op te schudden.