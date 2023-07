Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is de hysterie over de film Barbie terecht? Over blond, platvoeten en al dan niet een bobbel in Kens broek

Dat er meer aandacht voor de film Barbie is dan – tot nu toe – welke film dan ook dit jaar, dat is je vast niet ontgaan. Maar is het ook terecht dat de op het oog mierzoete titel de tongen tot hysterisch toe losmaakt? Maakt Barbie met Margot Robbie en Ryan Gosling de verwachtingen waar?

Dat de Metro-verslaggever al met een grote glimlach in de bioscoopstoel plofte, zegt nog niets. Die glimlach zat er al na het bekijken van de oogstrelende trailer. Dat en die wereldwijde verwachtingen, leverde wel op dat we de persvoorstelling reuze-benieuwd bezochten voor Metro‘s Filmrecensie van de Week. Ook al opvallend: de enorme belangstelling van verslaggevers (sommige films mogen al blij zijn als er drie persmensen komen opdraven). Kortom, snel ópen dat figuurlijke filmdoek.

Barbie verscheen opeens in een ‘teaser-trailer’

De opbouw qua aandacht richting de release van Barbie, vanaf vandaag in de bios te zien, was bedoeld en ook met een beetje geluk voorbeeldig. Eerst was daar ruim een half jaar geleden plotseling een teaser-trailer. Kijkers zagen kinderen in een ver verleden met poppen spelen, totdat Barbie plotseling met een knipoog en haar onvervalste hoge hakken in hun wereld verscheen. Het was een beetje gruwelijk dat de baby-poppen nogal heftig kapot werden geslagen. De aandacht was absoluut getrokken, maar daar moest de nieuwsgierige filmkijker het tot dat moment mee doen.

Veel te doen om voeten en de Zuid-Chinese Zee

Er volgde meer. Verbazing over een voetenscène uit de nu 42 miljoen keer bekeken officiële trailer bijvoorbeeld. De voeten van Barbie staan eenmaal ‘uit de hak’ nog precies hetzelfde als in de pumps. Hóe dan?, was de veelgestelde vraag. Margot Robbie kan het weten, want de hoofdrolspeelster deed de bewuste scène zelf.

Ook was er wat negatief nieuws, maar ja, negatieve publiciteit is óók publiciteit. Vietnamezen kunnen Barbie namelijk niet zien, omdat de film in Vietnam verboden is. De reden: in een scène is een kaart van de Zuid-Chinese Zee met eilanden te zien, die zowel Vietnam als China als hun grondgebied beschouwen. Dat de filmkaart een kinderachtige krijttekening is, doet daar niets aan af.

Met Barbie aan de haal gaan

Nu gaat het ook de andere kant op en proberen derden een graantje mee te pikken. Marktplaats wijdde gisteren bijvoorbeeld een persbericht aan ‘Interesse in Barbie neemt toe, vintage Barbie zeer gewilde verzamelpop’. Volgens de site is barbies verzamelen de ‘nieuwste investeringstrend voor volwassenen’.

Maar oh ja, Metro zat maandagochtend in de bioscoop om iets over deze bijna 2 uur durende komedie te vertellen. We kunnen gelijk stellen: die glimlach is niet meer van het hoofd verdwenen, want Barbie is op z’n minst een pareltje. Of in ieder geval een film die je deze zomervakantie niet zal teleurstellen. Voor wie zich echt niet tot deze film van de Oscar-genomineerde schrijver/regisseur Greta Gerwig (Little Women) wil openstellen: er draait deze zomer nog heel wat meer.



Margot Robbie de gedroomde pop van weleer

In Margot Robbie hebben de makers de perfecte en gedroomde Barbie van weleer gevonden, dat popperige poppetje Barbie Ponytail met lange blonde haren, die de Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel in 1959 aan de wereld presenteerde (tot dan toe was een pop altijd een baby). En met Ryan Gosling als Ken, het eeuwige vriendje van Barbie zonder bobbel in z’n broek (dat wordt in de film héél grappig aangestipt), is er een heerlijk duo samengesteld. Zie Robbie en Gosling hierboven toch eens…

De rest van de cast is veel te uitgebreid om allemaal op te noemen, maar we maken twee uitzonderingen. De Britse Helen Mirren, volgende week wordt zij 78 jaar, heeft een mooie rol als Barbie-bedenkster Ruth Handler. Minstens zo leuk is het meedoen van zangeres Dua Lipa als een van de andere, zeg maar niet meer blonde barbies.

Barbie is opeens niet meer perfect

Barbie en Ken wonen in Barbieland – alleen vanwege de prachtige vormgeving daarvan wil je Barbie al zien – en Margot Robbies personage heeft daar elke dag de meest perfecte dag ooit. Iedere dag in haar roze wereldje is een kopie van de vorige, maar dat vindt deze perfecte dame niet erg. Als zij maar kan genieten van meidenavonden en drinken uit lege kopjes en glazen. Tot zij plotseling gedachtes over de dood krijgt en twee nog veeeeeeeel verschrikkelijker dingen. Haar voeten staan niet meer in de vorm van de pump, maar plat op de grond en… ze heeft cellulitis. Ken heeft zo z’n eigen ding, want wie is hij nou eigenlijk? Een beetje sukkeltype, dat verplicht bij Barbie hoort. Barbie en Ken is het namelijk, niet alleen Ken. Totdat hij ontdekt dat mannen de macht in de wereld hebben.

Dat het poppenduo in de echte wereld verzeild raakt, komt door Rare Barbie (Weird Barbie). Ooit was zij de allermooiste Barbie die er bestond, maar werd door spelende kinderen verminkt (denk aan kortgeknipte of zelfs in brand gestoken haren). Rare Barbie weet dat er in die echte wereld ergens een poppenmeisje verdrietig is en dat moet worden hersteld. Zo zal ook die blonde, perfecte, maar nu zo radeloze meid uit Barbieland genezen. De hoofdrolspelers reizen in verschillende voertuigen naar die andere wereld en passeren daarbij ook Hollandse tulpenvelden met molens.

Niet rozer gemaakt dan het al is

Denk je nu ‘ja hoor, flutverhaal’, toch niet (beloofd). Het verhaal van Barbie is juist leuk, de humor ‘om te lachen’, het acteerwerk prima popperig en de plaatjes – nogmaals – prachtig. De geschiedenis van de pop en van Mattel wordt niet rozer gemaakt dan ie al is. Uiteindelijk kwam er natuurlijk kritiek op het feit dat Barbie altijd maar blond was en volgens vrouwen feminisme zou tegenwerken. Daardoor volgenden allerlei variaties, tot rolstoel-Barbie en zwangere Barbie aan toe. Die laatste werd in 1967 verboden en uit de schappen gehaald, maar keerde – je raadt nóóit waarom – dit jaar terug. Mattel wordt in de film verder gepresenteerd als bolwerk met louter oudere mannen aan de top en ook wordt gedoe met de Belastingdienst (met een dikke knipoog) aangestipt.

🎤 Topartiesten werken mee De muziek in deze film komt van Mark Ronson en Andrew Wyatt. Samen waren zij ook al goed voor Shallow uit de Lady Gaga-film A Star is Born. Aan dit veelbesproken project wilden grote artiesten graag meewerken. Een kleine greep, te vinden op Barbie: The Album: Nicki Minaj, Dua Lipa, Tame Impala, Sam Smith, Ava Max, Khalid en last but not least Billie Eilish.

Slotconclusie

Rest nog de vraag: is de al even durende hysterie rond deze film terecht? Nou ja… hysterie is nou ook weer te veel van het goede. Warner Bros heeft gewoon een heerlijke film afgeleverd die bij velen net als bij de Metro-verslaggever een grote glimlach zal veroorzaken. Niet iedereen zal zich lovend over Barbie uitlaten (of het stiekem wel wat vinden en dat niet durven zeggen). Maar ja zeg, als je dít al niet leuk vindt… Deze titel laat de bioscoopkassa’s natuurlijk rinkelen. En hard ook.

Gisteravond gebeurde dat al op een speciale Barbie-avond. Alle 22.000 kaarten voor voorpremières in tientallen bioscopen waren in rap tempo aan de ‘man’ gebracht en bezoekers werd gevraagd om in het roze te komen. Dan weet je het wel: dit wordt de filmzomer van die nu 63-jarige pop.

Beoordeling uit 5: 4,5

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, soms op woensdag (zoals Barbie). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: In From The Side, over een verboden mannenliefde bij een fictieve rugbyclub in Zuid-Londen.