NikkieTutorials en Orgel Joke vallen in de Awards

Vanavond zijn de belangrijkste social media-prijzen van Nederland uitgereikt tijdens The Best Social Awards, dit jaar voor het eerst via een livestream.

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, kwam als grote winnaar uit de bus en mocht zowel de award voor Beste Personality als Beste Positive Impact in ontvangst nemen. Opvallend aan dit jaar was dat er twee 65-plussers met de winst vandoor gingen. In totaal zijn er zestien awards uitgereikt tijdens The Best Social Awards. Deze zevende editie hebben een recordaantal mensen gestemd, er kwamen maar liefst 244.000 stemmen binnen.

Award voor Orgel Joke

Dit jaar zat er een nieuwe, actuele award in het rijtje publieksprijzen: ‘Beste Thuisblijf-content’ voor de persoon die het beste inspeelt op de huidige situatie in ons land met mooie, creatieve of grappige social media content.

Publieksfavoriet Orgel Joke viel in deze categorie in de prijzen. De zeventigjarige Joke Meijer begon haar Instagramaccount met posts van dagelijkse liedjes op haar orgel om wat vrolijkheid te brengen in deze tijd. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een echt thuisblijf-icoon met meer dan 35.000 volgers op Instagram.

De 70-jarige Joke was niet de enige 65-plusser die er met de winst vandoor ging, ook de categorie Beste TikTok’er werd gewonnen door de 79-jarige Opa Gerrit.

Lees hier wie vorig jaar in de prijzen vielen. Tipje van de sluier: niet alleen Bram Krikke en Rico Verhoeven

‘Niet oppervlakkig’

Organisator Diederik Broekhuizen is enthousiast over de winnaars. „Men klaagt vaak over de oppervlakkigheid van social media, maar ik ben ongelofelijk trots op de lijst winnaars dit jaar. Een groep mensen die echt het verschil maken, die zich uitspreken en zichzelf zijn. Ik ben echt blij dat social media vandaag de dag zo’n mooie, inclusieve plek is voor iedereen, van jong tot oud. En de stemmers belonen openheid, echtheid en authenticiteit overduidelijk.”

Andere winnaars

De winnaars in de andere categorieën zijn Bizzey (Beste Artiest), Puck (Beste Gamer), Abbie Chalgoum (Beste Bericht van de Buurman), Nino Coenen (Beste Reactie), Jard Struik (Beste Instagrammer), Kasper Soeters (Beste Twitteraar), Klaas Dijkhoff (Beste Politicus), Soufiane Touzani (Beste Sporter), Dirk & Dennie (Beste Dier), de Sekszusjes (Beste YouTube-serie), Alice Olsthoorn (Beste Nieuwkomer) en Jesse Hoefnagels (Beste YouTuber).

Awards zonder publiek

De livestream was dit jaar zonder publiek, vanuit een studio in Hilversum. Genomineerden zoals Chantal Janzen en NikkieTutorials namen live deel en oud-winnaars als Bram Krikke, Tim Hofman, Jesse Klaver, Merol en Rico Verhoeven namen filmpjes op om de winnaars tijdens de livestream te feliciteren. De show kan teruggekeken worden via de kanalen van The Best Social Media.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.