Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Madelon (27) is Miss Bitcoin en YouTuber, verdiende 2 miljoen euro, maar ligt nu onder vuur

YouTuber Madelon Vos die als Miss Bitcoin bekend werd, ligt onder vuur na ophef over haar volledig gesubsidieerde online cursussen. Daarmee inde ze in korte tijd 2 miljoen euro.

Het bedrijf van de 27-jarige Vos, die opgroeide in Paterswolde en studeerde aan de Hanzehogeschool Groningen, zit tegenwoordig in Amsterdam. Ze biedt als oud-docent van de Hogeschool Amsterdam sinds vorig jaar ‘gratis’ online lessen aan om aandelenkoersen te doorgronden. Madelon Vos zit sinds 2013 in bitcoins en heeft over deze cryptomunt een eigen YouTube-kanaal met 100.000 abonnees.

Madelon Vos in opspraak

De cursus waardoor Vos nu in opspraak is geraakt kost bijna 900 euro, maar is voor de leerlingen gratis. Het bedrag wordt volledig betaald met subsidie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) uit het zogeheten STAP-budget.

Het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money (FtM) heeft opgevraagd hoe dat budget van zo’n 200 miljoen euro aan belastinggeld is verdeeld. Bijna 50 miljoen subsidie ging naar NHA en LOI, twee grote opleidingsinstituten. Opleidingsinstituut Civas inde bijna 5 miljoen euro voor cursussen edelsteentherapie, kindertekeningen analyseren en wandelcoaching. En ook ging in krap vier maanden tijd ruim twee miljoen euro naar de online beleggingscursus van Vos. Ze weerspreekt in het FtM-artikel dat het om twee miljoen euro aan verdiensten gaat.

En wat zegt Madelon Vos er nu zelf over?

Madelon Vos wilde deze week zelf niet reageren. Ze verwijst in een mail naar haar laatste YouTube-video. Daarin noemt ze de publicaties ‘een harde dreun’. „Ik betreur het beeld dat van mij is geschetst in de media”, zegt ze, omdat ze met ‘de beste bedoelingen’ met het geven van deze beleggingscursus van start is gegaan.

Begin 2022 begon ze haar eigen succesvolle YouTube-kanaal, nadat ze stopte met het geven van lessen over cryptomunten en technische analyses (TA) op de Amsterdamse hogeschool.

Kijkers vroegen haar om onder die subsidieregeling te starten

Kijkers vroegen haar toen, zo verklaart Vos nu, of ze haar lessen TA onder het STAP-budget online kon aanbieden. Dat heeft ze uitgezocht en na toetsing en goedkeuring van het ministerie is ze daar zeven maanden later, najaar 2022, mee van start gegaan. Haar Amsterdamse hogeschool-lessen heeft ze ‘in een digitaal jasje gestoken’, waardoor ze nog veel meer mensen die ‘er enthousiast over zijn’, kan laten profiteren van haar beleggingsopleiding.

Studenten kregen voor elke nieuwe cursist die ze voor de gratis, want door SZW 100 procent betaalde, opleiding aanbrachten, daarvoor een beloning van 100 euro. Die werd volgens FtM ook betaald uit het STAP-budget. Voor wie meerdere nieuwe cursisten wierf, lonkten een set airpods tot zelfs een Vespa-scooter bij 100 inschrijvingen. Vos is met die strategie gestopt nadat er Kamervragen over waren gesteld.

Kabinet onderzoekt de aanbieders van STAP-cursussen

STAP staat trouwens voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een subsidie van jaarlijks 1000 euro voor iedereen vanaf 18 jaar voor bijscholing die bijdraagt tot en betere kans op een baan. STAP-geld is niet bedoeld voor hobbyachtige cursussen. Zo’n 215.000 mensen maakten vorig jaar gebruik van het STAP-budget.

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Deze maand heeft het kabinet nodig om maatregelen gericht op terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik door te voeren.

„Op dit moment zijn ruim 3.500 opleidingen bij ongeveer 200 opleiders in onderzoek bij de toetsingskamer. Er is tijd nodig om dit onderzoek zorgvuldig te doen, met hoor en wederhoor”, schrijft het kabinet aan de Kamer.

Wie is Madelon Vos?

Madelein Vos is geboren in Paterswolde, ging in Haren naar het Zernike en studeerde Small Business and Retail Management aan de Hanze Hogeschool. Ondernemen zit haar van jongs afaan in het bloed, al in 2014 dreef ze Madelon’s Sieraden. In 2017 won ze de Bert Douwes scriptieprijs van de Hogeschool van Amsterdam voor haar scriptie The pool of greater fools. Onderzoek naar de geschiedenis en voorspelbare waarde van economische bubbels.

In 2013 kocht ze, zo valt in een interview te lezen, haar eerste bitcoin. „Enorm spannend natuurlijk, de koers gaat namelijk omhoog en omlaag. Om rust voor mezelf te creëren ben ik grafieken gaan lezen. Als je grafieken leest dan kun je ongeveer weten wat er in de markt gaat gebeuren.”

Om rust voor mezelf te creëren ben ik grafieken gaan lezen.

Haar ervaring met die munt zette ze om in een lessen voor het ‘Minor Beleggen’ aan derde en vierdejaars studenten over macro- en monetaire economie, cryptocurrencies en technische analyse van de Hogeschool Amsterdam. Voor BNR Nieuwsradio was ze ruim drie jaar de crypto-analist en gast in een podcast over die munt. Het leverde haar de titel Miss Bitcoin op. Toen ze haar YouTube-kanaal begon richtte ze verschillende bedrijfjes op onder meer voor het geven van de gratis beleggingsopleiding.

In 2017 zei ze over de cryptomunt: „Momenteel bestaat 85 procent van mijn portefeuille uit bitcoin. De rest bestaat uit goud, zilver en liquide middelen. Ik heb bijna niets in aandelen en vastgoed.”

De economische theorie uit Vos gelauwerde scriptie over de ‘pool van de grotere gekken’ is gebaseerd op het veronderstelde feit dat een belegger een gekocht aandeel altijd voor een hogere prijs kan doorverkopen.