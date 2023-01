Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeker 40 mensen omgekomen bij vliegtuigcrash Nepal

Bij een vliegtuigcrash in het westen van Nepal zijn vandaag zeker veertig mensen om het leven gekomen. In totaal waren er 72 mensen aan boord van het vliegtuig. Ook zijn er een aantal mensen naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de lokale politie.

Het vliegtuig stortte neer in de stad Pokhara. In het toestel van Yeti Airlines zaten 68 passagiers en vier stafleden. Van de 68 passagiers kwamen tien mensen uit het buitenland. Het gaat om vijf Indiërs, vier Russen, een Ier, twee Zuid-Koreanen, een Australiër, een Fransman en een Argentijn, zo melden de Nepalese autoriteiten. Over hun lot is nog niets bekend. Honderden reddingswerkers zoeken nog tussen de brokstukken naar overlevenden. Ook waren er volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij twee baby’s aan boord.

Internationale luchthaven voorlopig dicht

Waardoor het vliegtuig neerstortte is nog niet duidelijk. Het toestel was onderweg van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, naar Pokhara. Tussen de oude binnenlandse luchthaven en de internationale luchthaven van Pokhara. De internationale luchthaven is vanwege de crash voorlopig dicht.

Bij de reddingsactie wordt ook het Nepalese leger ingezet. Naar verwachting zullen er nog meer slachtoffers onder het puin vandaan worden gehaald. „Het vliegtuig is in stukken gebroken”, aldus een woordvoerder. Op beelden van de lokale televisie waren dikke zwarte rookwolken te zien op de plaats van de crash. Een mensenmassa volgde de activiteiten van de reddingswerkers.

Op videobeelden die op social media circuleren is te zien hoe een vliegtuig een draai maakt en ondersteboven vliegt, voordat het uit beeld raakt en er een harde knal te horen is. Het zou gaan om het toestel van Yeti Airlines, maar dat is niet bevestigd.



Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf — Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023

Vaker zware vliegtuig ongelukken in Nepal

In Nepal zijn vaker vliegtuigongelukken. Dat komt omdat het weer in het bergachtige land snel kan omslaan. Volgens de autoriteiten waren de weersomstandigheden vandaag echter goed. „Het was helder weer”, aldus een woordvoerder van de burgerluchtvaartautoriteit tegen persbureau Reuters. ­De regering van Nepal heeft vandaag dan ook een crisisberaad ingelast.