Weerbericht komende tijd ongunstig voor de energierekening

We zijn in december aanbeland en de maand start vrij koud. Het weerbericht, ‘kans op vorst in de nachten’, is ongunstig voor onze energierekening. Maar er is nog meer en dan gaat het om groene stroom.

Het weerbericht voor de komende tijd is niet zo gunstig voor het energieverbruik in huis. Daarnaast staat er vaak weinig wind en is er veel bewolking. Hierdoor zal het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen en windmolens tegenvallen. Dat wordt opletten voor de (hoge) energierekening dus. Misschien je ook maar even inlezen of je in aanmerking komt voor een energietoeslag van 1300 euro: Metro schreef er deze week over.

Energierekening zal anders zijn dan november

November verliep erg zonnig met 95 uur zon, meldt weerdienst Weeronline. Daarmee staat deze maand in de top 5 zonnigste novembermaanden sinds het begin van de metingen. De laatste week van november was de zon echter weinig te zien door laaghangende bewolking en mist. Er stond daarbij ook nauwelijks wind, waardoor de energieopbrengst door zonne- en windenergie minimaal was.

De eerste week van december draait de wind naar het oosten, waardoor koudere lucht wordt aangevoerd. De lucht is wel vochtig, waardoor het vaak bewolkt is en de opbrengst door zonne-energie zal tegenvallen. Daarnaast kost het opwarmen van vochtige lucht ook meer energie. En dat heeft weer gevolgen voor je energierekening.

Door de stevige oostenwind kan het in huis sneller afkoelen, waardoor een hoger gasverbruik onvermijdelijk lijkt. Donny de Koning van Weeronline: „Daarom is het extra verstandig om de verwarming als het mogelijk is uit te laten. Beter is het om te ventileren, om op die manier toch weer wat energie te besparen.”

Energieverbruik vs de kerstdagen

Ook later in de maand lijkt zacht weer weinig kans van slagen te hebben. Of het echt koude weer doorzet is nog erg onzeker, maar zelfs met normale waarden voor december blijft het energieverbruik hoog. Met gemiddelde waarden van 6 graden overdag en 1 graad in de nachten moet er alsnog flink gestookt worden om de woonkamer warm te houden.

Wind een afwezige factor

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa lijkt een kouder weertype de komende weken waarschijnlijk. Vaak staat er niet veel wind, waardoor er gemakkelijk mist en lage bewolking kan ontstaan. Met de zwakke zon in deze tijd van het jaar kan de bewolking overdag vrij hardnekkig zijn. Doordat de zon ook nog eens weinig uren schijnt in vergelijking met de zomermaanden, is het totaalplaatje voor het opwekken van zonne-energie verre van ideaal.

Daarnaast is de wind ook een afwezige factor in grote delen van Europa, waardoor windenergie weinig zal bijdragen in de energiemix komende maand. Qua energieverbruik lijkt komende maand dus erg ongunstig te gaan verlopen met lage temperaturen, weinig zon en weinig wind.

