Cocaïne en een beer: het magische recept voor een keiharde filmhit

Wie denkt aan een duistere komedie, zal niet direct denken aan de combinatie tussen cocaïne en een beer, maar we mogen blij zijn dat Elizabeth Banks dit wel heeft gedaan. Vanaf 2023 verschijnt Cocaine Bear namelijk in de bioscoop en er is een hoop enthousiasme voor.

Wat dat betreft zijn we overigens ook niet de enige, want de verfilming van het waargebeurde verhaal uit 1985 maakt op het internet al tijden iets los. Onze collega, WANT-redacteur Mark Hofman, deelt zijn verbazing en vertelt je meer.

Cocaine Bear: dé meest besproken film van 2023?

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik vorige week, toen de eerste poster verscheen, pas kennismaakte met Cocaine Bear. Er waren twee dingen die mij direct wisten te verbazen: de titel van deze film en het enthousiasme dat er omheen hangt.

Na een beetje onderzoek is dat enthousiasme wel te begrijpen. Elizabeth Banks, die we kennen van films als Charlie’s Angels en Pitch Perfect 2, besloot namelijk een waargebeurd verhaal om te toveren tot een duistere komedie.

Ja, je leest het goed: dit is een waargebeurd verhaal. In Cocaine Bear volgen we het verhaal van een zwarte beer die een vermiste lading cocaïne tot zich neemt. Het witte goedje heeft zijn effecten op de mens, maar lijkt zich al helemaal niet te lenen voor beren.

Agenten, criminelen, toeristen en tieners kunnen dat beamen. Deze bijzondere groep aan individuen bevindt zich namelijk in een groot bos in Georgia, waar het beest alle controle lijkt te verliezen. Het resultaat: een pittige bende.

Eerste trailer nu te zien

Cocaine Bear is een bijzondere film die nog heel even op zich laat wachten. Vanaf 22 februari 2023 is hij te zien in de bioscopen en de hype is nu al ontzettend groot. Het internet gaat dan ook regelmatig los over de film van Banks.

Naast haar betrokkenheid zijn ook Keri Russel (The Americans), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton) en Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) te zien.

De eerste trailer verscheen vannacht en is hieronder in volle glorie te bewonderen: