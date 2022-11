Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Biertje? Wéér meer betalen: Heineken verhoogt wederom bierprijs

Bierbrouwer Heineken gaat wederom de bierprijzen verhogen. Per 1 januari gaat de prijs van bier omhoog en dat zullen we, waarschijnlijk, ook zelf weer merken als we een café of restaurant bezoeken. En horecaondernemers zijn daar niet blij mee.

Wellicht had je al gemerkt dat een goudgele rakker tegenwoordig meer kost. Dat klopt, Heineken verhoogde al eerder de bierprijzen. Toen steeg de prijs in januari met 3,4 procent en later met 5,8 procent in augustus.

Heineken verhoogt wederom bierprijs

Maar daar komt dus nog wat bovenop. De bierbrouwer verwacht een stijging van 10,7 procent in januari 2023. Heineken bracht het niet al te gezellige nieuws gisteren aan de horecabranche. „Wereldwijd zien we de prijzen fors oplopen. Dit geldt ook voor ons als bedrijf. Of het nu gaat om transport, grondstoffen als mout en hop of verpakkingsmaterialen als karton en aluminium; de prijzen rijzen de pan uit als het gaat om het brouwen, verpakken en vervoeren van onze bieren”, staat in een brief aan ondernemers.

Volgens de bierbrouwer worden nog lang niet alle kosten volledig doorberekend en nemen zij zelf ook al een deel voor rekening. „Heineken absorbeert een deel van die enorme kostenstijgingen. Tegelijkertijd kunnen we niet alle kosten op onze schouders nemen en ontkomen we er niet aan om een deel van die stijgingen door te berekenen in onze prijzen.”

Meer betalen voor bier

Uit de hoek van de horecaondernemers klinkt protestgeluid. De branche kampt namelijk zelf ook met hogere energiekosten, huurstijging, personeelstekort en eventuele schuld uit de coronacrisis. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eist dan ook meer uitleg over de prijsstijging.

Deze bierprijsstijging is de tweede in vijf maanden tijd. Sinds de zomer steeg de prijs met 16,5 procent. De hogere prijzen gelden voor alle bieren en ciders van Heineken. Zo vallen ook Brand en Amstel onder de paraplu van Heineken.

Doorberekenen bierprijs horecaondernemers

Volgens Heineken is het aan de horecaondernemers of zij de gestegen bierprijzen ook aan hun gasten doorberekenen. Maar het is de vraag of zij, in tijden van inflatie en hoge energieprijzen, een keus hebben.

Of en met hoeveel Heineken de prijzen van zijn bier in de supermarkten en andere winkels gaat verhogen, is niet bekend.