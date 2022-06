Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘s Werelds langste opblaasbare stormbaan binnenkort naar Volendam

Volgende week donderdag krijgt het terrein van FC Volendam een wel heel bijzonder speeltoestel. Het voetbalterrein gaat dan namelijk ‘s werelds langst opblaasbare stormbaan huishouden. De baan zal ruim 800 meter worden, waarbij het de bedoeling is om een wereldrecord te verbreken.

De lange opblaasbare stormbaan is onderdeel van de eerste editie van het Sportfestival Volendam, waarbij onder meer sportclinics worden georganiseerd. Het wereldrecord staat nu nog op naam van een andere Nederlandse stormbaan. Die heeft een lengte van zeshonderd meter.

Langste opblaasbare stormbaan Volendam

De opbrengst van de deelnamekosten voor de stormbaan gaat naar Stichting Huis aan het Water, dat kankerpatiënten en hun familieleden bijstaat. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor wie graag de achthonderd meter lange stormbaan wil uitproberen. Daarvoor hoef je echt geen kind te zijn: alle leeftijden zijn welkom. Toch bijzonder om te kunnen zeggen dat je de allergrootste opblaasbare stormbaan bent afgegaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je denkt dat dit een gek wereldrecord is, dan heb je het mis. In het Guinness Book of World Records staan allerlei soorten activiteiten. Zo zat een Fransman twee jaar geleden nog 2 uur en 35 minuten tot zijn nek in ijsblokjes. Daarmee verbeterde Romain Vandendorpe het wereldrecord zitten in ijsblokjes. Hij hield het vijf minuten langer vol dan zijn voorganger.

Grootste champagnetoren ter wereld

Maar ook ons eigen volk houdt wel van een uitdaging. Afgelopen oud en nieuw brak een groep Nederlanders een record met het bouwen van de grootste champagnetoren ter wereld. Het bouwteam stapelde maar liefst 54.740 glazen op elkaar. En dat leverde ze een plekje op in het Guinness Book of World Records.

En ken je die ene van die Amerikaan, die 8 uur lang wist te planken? Het klinkt misschien als een goede grap, maar het is echt waar. De 62-jarige hield de houding, waarbij gebalanceerd wordt op tenen en onderarmen (als een plank) maar liefst 8 uur, 15 minuten en 15 seconden vol.