Leuk voor oud & nieuw? Nederlanders bouwen grootste champagnetoren ter wereld

Een groep Nederlanders bleek in de opperste nieuwjaarsstemming. Een team van zorgvuldige Hollanders brak namelijk een wereldrecord. Met wat? Het bouwen van de grootste champagnetoren ter wereld. Het bouwteam stapelde maar liefst 54.740 glazen op elkaar. En dat levert ze een plekje op in het Guinness Book of World Records.

Een officiële controleur van het boek der wereldrecords aanschouwde het bouwwerk. De piramide werd gebouwd in een stad waar sowieso alles groots en imponerend is, namelijk Dubai. Daar moest het champagnebouwwerk aanwezig zijn bij een galadiner. Dat plaats vond in de aanloop van een concert van zanger Robbie Williams.

Grootste champagnetoren ter wereld

54.740 glaasjes bij elkaar resulteerde in een 8 meter hoge toren. Het kostte de bouwers vijf dagen om alle glazen te stapelen. Dat ging niet geheel zonder stress. Het Hollandse team worstelde namelijk met de ongelijke vloer in het gebouw. Daardoor was het moeilijk om een stevige en basis te leggen. Maar ook daar wisten de Nederlanders een oplossing voor. Ze maakten een speciaal platform van hout en rubber, waardoor de champagnepiramide een stevige fundering kreeg.

Jurylid Pravin Patel van het Guinness Book of World Records is onder de indruk van de prestatie van het Nederlandse team. Hij feliciteerde hen met hun wereldrecord. „Dit vereist verregaande planning en organisatie”, aldus Patel.

Wereldrecords

De deelnemende Nederlanders zijn afkomstig van het bedrijf van Luuk Broos. Het Brabantse bedrijf is opgezet door een horecaman met veertig jaar ervaring in de evenementenbranche. En het staat bekend door het organiseren van grote feesten en partijen. Het bouwen van champagnepiramides is een van de specialiteiten van dit evenementenbureau. En inmiddels maken de werknemers er een sport van om records met deze piramides te verbreken. Dit lukte ze eerder al vijf keer. Het laatste wereldrecord brak het bedrijf in 2017 in Madrid voor champagnemerk Moët & Chandon. Daar schonken de Nederlanders maar liefst vijf liter champagne in de toen 50.000 glazen.