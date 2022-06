Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rob Kamphues terug op Insta en blundert opnieuw: ‘Viespeuk, schaam je’

Oeps, foutje (of fout!). Zoiets moet presentator Rob Kamphues gedacht hebben toen er pikante beelden van zijn eigen geslacht op zijn Insta stories belandde. Uit schaamte haalde de Formule 1-kenner even zijn Instagramprofiel offline, maar niet voor lang. Kamphues is namelijk weer terug op het sociale media-platform en wordt opnieuw ontmaskerd.

Volgens Yvonne Coldeweijer gaat het namelijk verder dan slechts het filmpje, waarbij hij over zijn opgewonden geslacht heen wrijft. „Het wordt echt een smerig verhaal”, laat de koningin van de zogeheten juicekanalen weten. „Mijn spion kreeg vorig jaar ongevraagd allerlei DM’s van Rob met selfies, dickpics, geile teksten en zelfs aftrekfilmpjes. Bluh. De spion is een jongedame van in de twintig en kent Rob helemaal niet.”

Deze acties gaan volgens Coldeweijer veel te ver. „Ze heeft natuurlijk nooit om dit soort beelden en teksten gevraagd.” Om te bewijzen dat de Formule 1-kenner vunzige teksten stuurt, deelt ze een printscreen van een ‘gesprek’ met Kamphues en de ‘spion’. „Zal ik je kontje binnenkort lekker volspuiten?”, zegt hij bijvoorbeeld.

Alleen bij vieze teksten blijft het niet. Zo zou Kamphues ook dickpicks hebben verstuurd, maar die kan Coldeweijer niet delen via Instagram, vanwege de regels van het sociale media-platform. „De gore dickpics heb ik ook gezien, maar zal ik jullie besparen. You’re fucking welcome“, schrijft Coldeweijer.



Vervolg Rob Kamphues Yvonne Coldewijer heeft het ook opgemerkt..kijk haar stories of hier foto's #4luik pic.twitter.com/fmRzWSYn4s — ✧*𝓚𝓲𝓶 *✧ (@kims46) June 8, 2022

Wel zou ze de desbetreffende foto in haar betaalde Telegram-chat hebben gedeeld. „Voor de liefhebbers hier de dickpic die ik niet kan plaatsen op Insta”, schrijft ze op Instagram.

Volgers van het juice-kanaal vinden de acties van de Formule 1-kenner walgelijk. „Ik zal altijd met andere ogen naar Rob Kamphues kijken tijdens de Formule 1-uitzendingen 1 op Ziggo. Niet heel slim”, reageert iemand. „Hahaha wat ben je toch een trieste man”, klinkt het op Twitter.



Formule 1 wordt nooit meer hetzelfde. Bedankt Rob Kamphues. #robkamphues pic.twitter.com/HJ2OwalsUC — Dik Tatort (@KimJungOen) June 8, 2022

Op sociale media barst de bom. Niet alleen op Twitter, maar ook op het Instagramprofiel van Kamphues gaat het maar over één ding: de viezerik van Ziggo Sport”.