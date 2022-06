Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#254 ‘De dans met dit meisje ziet er toch wel iets te intens uit’

Maud staat aan het begin van een ‘nieuw’ leven. Ze heeft ‘ja’ gezegd tegen een woning in Amstelveen Noord waar ze in haar eentje kan wonen en ze krijgt waarschijnlijk een vaste aanstelling op de redactie waar ze werkt. Dat moet gevierd worden op een festival! Alleen als ze daar rondloopt, komt ze iemand tegen die ze daar nooit had verwacht…

Ken je dat? Ik had veel mensen verwacht hier tegen te komen, Jelle, Levi, zelfs Cherry, maar ik had niet verwacht dat ik Patricia, de vriendin van mijn vader, tegen zou komen! „Wat doe jij nou hier?!”, roep ik verbaasd.

„Ik ben hier samen met twee vriendinnen”, reageert Patricia enthousiast met een smile van oor tot oor. „We gingen vroeger altijd naar de Roxy, we zijn gek op dansen en house. Wist je dat niet? Ik hou echt van deze muziek! Lekker up-tempo!” Patricia ratelt maar door en ik krijg sterk het vermoeden dat ik niet de enige ben die een beetje xtc op heeft. „Is papa hier ook?”, vraag ik met een aarzeling, terwijl ik haar verhaal over feestjes van vroeger onderbreek.

„Nee die is thuis hoor. Ik doe wel de groetjes. Maar ik moet echt super nodig plassen. Ik zie je zo toch nog wel? Gezellig!”, zegt ze terwijl ze hinkend het toilet in stapt. Ik sta er een beetje verloren bij. Ineens krijg ik een naar gevoel. Ik spreek mijn vader veel te weinig en ik heb het idee dat hun relatie toch niet meer zo goed gaat. Terwijl ik terugloop naar mijn vrienden, stuur ik mijn broertje een voicememo om het verhaal over Patricia te vertellen.

Eenmaal terug bij onze groep zie ik Gio staan dansen met een meisje dat ik nog niet eerder heb gezien. Een van de dingen die ik zo leuk vind aan Gio is dat hij supersociaal is en met iedereen praat, maar deze dans ziet er toch wel iets te intens uit. Bij Temptation Island zou de tablet afgaan! „Hey schat!”, zeg ik terwijl ik quasi-nonchalant een hand op Gio zijn schouder leg. Hij stelt me direct voor aan het meisje, dat Stacey heet. Ze blijkt een oud-collega van Gio te zijn. Haar vrienden zijn al naar huis, maar Gio had geappt of ze nog even langskwam. Ik weet dat ik me hier niet druk om moet maken, maar toch doe ik het wel. Het is best raar dat zij daar zo uit het niets samen staan te dansen.

Als ik drankjes ga halen met Rochella, doe ik snel mijn verhaal. „Het is toch gek, ik heb nog nooit iets gehoord over die Stacey en ineens staan zij innig te dansen terwijl ik naar de wc ben!” Rochella zegt dat er niks aan de hand is. Kennelijk begon Gio direct over mij te praten toen hij Stacey zag. „Maud, maak je toch niet zo druk, hij is hier toch met jou?! Hij is stapelgek op je, dat zie ik zelfs!”, wijst Rochella me terecht. Volgens mijn beste vriendin ben ik de laatste tijd veel te gestrest en moet ik misschien maar weer eens op vakantie gaan.

Mijn laatste vakantie was met Tommy in Dubai en dat was allesbehalve een succes. Terwijl ik met twee gin tonic en twee biertjes in mijn handen terugloop naar onze vriendengroep, hoor ik één van mijn lievelingsnummers op festivals door de boxen heen dreunen. Ik loop regelrecht op Gio af. Terwijl ik hem een kus in zijn nek geef, vraag ik het hem gewoon: „Zullen we samen op vakantie? Ik denk dat wij samen op vakantie moeten! Dat lijkt me nou echt heel leuk.”

Gio lacht, maar daarna volgt een moeilijke blik. „We zouden het toch een beetje rustiger aan doen Maud?!”, antwoordt hij dan. Ik kijk een tikkeltje beteuterd, maar voor ik antwoord kan geven vervolgt hij: „We hebben het er morgen nog wel over, lief. Ik wil heus wel op vakantie met jou. Maar nu wil ik dansen!” Hij grijpt me bij mijn heupen en maakt gekke bewegingen. De hele avond dansen we samen, met mijn beste vriendinnen in mijn kielzog. Waarschijnlijk heb ik nog veel meer rare teksten uitgekraamd, maar die herinner ik me (gelukkig) niet meer zo goed. Ik had het fantastisch!

De volgende ochtend word ik met knallende koppijn wakker bij Gio. Ik ben superbrak en voel mijn hoofd bonken, alsof de beukende techno nog steeds wordt gedraaid, maar dan tussen mijn oren. Natuurlijk heb ik weer veel te weinig water gedronken. Mijn maag rammelt. Ik hoor Gio in de keuken al bezig en niet veel later komt hij de slaapkamer in lopen met twee bakjes granola en veel fruit. „Verrassing!”, roept hij. Ik schiet omhoog en stamel een bedankje. „Je bent altijd zo lief met je ontbijtjes!”, glimlach ik, terwijl ik hongerig een hap neem.

„Nee joh, dat bedoel ik helemaal niet!”, antwoordt Gio dan. Verbaasd kijk ik hem aan. „Ik heb een vakantie geboekt, voor ons samen! We vertrekken al over twee weken. 10 dagen lang, all-inclusive naar Bulgarije!”

Mijn mond valt open van verbazing. Is Gio nou echt serieus? Zonder overleg heeft hij een vakantie geboekt en dan ook nog eens naar Bulgarije of all places?! Terwijl ik het juist zo leuk vind om zelf een vakantie uit te kiezen…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is uit en ze heeft een nieuwe vriend: Gio. Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam, maar lijkt nu toch een woning gevonden te hebben in Amstelveen. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.