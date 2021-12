Hartverwarmende acties met kerst: van pakketten voor de kleine knip tot 70 kilometer hardlopen

Mooie acties met kerst zijn er ook in en ondanks de coronatijd in ons land volop. Al moppert de samenleving erop los nu er zo weinig kan en mag, gelukkig gebeurt er ook veel goeds voor de medemens en de aarde.

Metro zet een aantal van die hartverwarmende kerst-acties op een rij. Zie het als een eerbetoon aan al die grote en veel kleinere dingen die Nederlanders op touw hebben gezet. Of het nou wat vermaak van eenzame ouderen is of de kerststol-actie van de plaatselijke biljartvereniging voor haar leden die de ballen door de lockdown niet mogen raken.

Missie 538 en Serious Request

Het meest in het oog springend waren tot en met gisteren natuurlijk de Missie 538 en Serious Request. Radio 538 maakte deze week radio en voerde actie voor allerlei doelen. Het station kreeg bijvoorbeeld al 160.000 euro voor twee nieuwe Ronald McDonald Huiskamers bij elkaar. NPO 3FM streed in het teruggekeerde Glazen Huis voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Er werd geld ingezameld om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Metro sprak Frank van der Lende over het Glazen Huis in Amersfoort.

Actie voor kerst van gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam kwam en komt rond deze kerst in actie voor Amsterdammers met een kleine portemonnee. Ook bezoeken medewerkers delen van de stad waar de vaccinatiegraad tegen corona laag is. 100.000 zogeheten ‘bezoekpakketten’ worden langs de deuren gebracht. Het pakket bestaat onder meer uit zelftesten, mondmaskers en tips over hoe de basismaatregelen binnenshuis moeten worden toegepast. De pakketten worden huis aan huis bezorgd, bij markten uitgedeeld en zijn tussen kerst en oud en nieuw af te halen bij de Huizen van de Wijk. Ook de Voedselbanken en het Rode Kruis helpen mee aan de verspreiding.

Voor de rondbrengers is het te hopen dat Amsterdammers die ergens op internet hebben gelezen dat corona niet bestaat, zien dat de actie goedbedoeld is. En de gemeente-medewerkers niet boos wegsturen en hen zo de weg naar het kerstdiner wijzen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

📦 Vanaf vandaag delen we 100.000 'bezoekpakketten' uit aan Amsterdammers met een laag inkomen en in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is. Het pakket bestaat onder meer uit zelftesten, mondmaskers en tips over het toepassen van de basismaatregelen. ⤵️https://t.co/n38RKjASYB — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) December 21, 2021

Actie voor kerst in Rotterdam

Victory Outreach Rotterdam ontfermt zich al 26 jaar over dak- en thuislozen in de havenstad. De kerk vangt hen op, begeleidt hen waar mogelijk en organiseert elk jaar een groot kerstdiner als licht in de alsmaar durende duisternis. Het jaarlijkse kerstdiner is door de volledige lockdown logischerwijs niet mogelijk. Daarom gingen tientallen vrijwilligers deze week met 1500 goedgevulde kerstpakketten op pad. Zij bezorgden die bij enkele instanties en kraakpanden waar de dak- en thuislozen tijdelijk overnachten. Vorig jaar, tijdens het eerste coronajaar, werden ook 1300 kerstpakketten rondgebracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel veel lopen voor Support Casper

Deze eerste kerstdag zitten Sam van Dalen uit Nieuwe Niedorp en Bas Zuurbier uit Schagen niet bij de kerstboom. De twee stonden om 07.00 uur klaar bij het Olympisch Stadion in Amsterdam voor een ultraton van zeventig kilometer naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Doel is het ophalen van ten minste 50.000 euro voor Support Casper, de campagne van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Sam en Bas verwachten rond 14.30 uur in Rotterdam aan te komen.

De ultraton is vandaag helemaal live te volgen op de Facebook-pagina van Sam. De actie van Sam en Bas steunen kan via de Support Casper-actiepagina.

Overnachtingen voor zieke kinderen

Samen zijn tijdens de feestdagen: dat is ook dit jaar niet vanzelfsprekend. Al maandenlang draait alles om afstand houden van elkaar. Gezinnen met een kind, opgenomen in het ziekenhuis, weten daar alles van. Vaak wonen zij ver van het ziekenhuis, en daar is niet altijd ruimte om te overnachten. In de Ronald McDonald Huizen kunnen zij gelukkig dicht bij hun zieke kind zijn. Ook tijdens de feestdagen. Robert ten Brink, ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, heeft een hartverwarmende boodschap voor deze gezinnen.

Iedereen kan meehelpen met genoemd Kinderfonds. Help jij mee om gezinnen met een ziek kind een warme plek te bieden tijdens de feestdagen? Doneer dan een overnachting. Met een bijdrage van 60 euro maak je een overnachting mogelijk voor ouders op loopafstand van hun kind in het ziekenhuis. Maar elk bedrag, klein of groot, is natuurlijk welkom.

‘Was ik maar alleen met kerst’

Bij een eenzame kerst denken we al snel aan mensen die de feestdagen zonder gezelschap doorbrengen. Maar mensen met een eetstoornis voelen zich vooral eenzaam omdat ze nooit in hun eentje aanschuiven bij een feestmaal. Of ze de feestdagen nou wel of niet met anderen vieren. Altijd is er een ongenode gast, een onaangename gast. Mensen met een eetstoornis zijn nooit alleen: „Wás ik maar alleen met kerst”, is hun gedachte.

Lonneke en Irene, ervaringsdeskundigen bij Proud2bme, het grootste online platform over eetstoornissen van Nederland en België, zetten zich tijdens kerst daarom voor mensen met een eetstoornis in. Proud2Bme zet juist ook tijdens de feestdagen de online deuren open. Met speciale chats voor een luisterend oor, van 19.00 tot 21.00 uur. Daarnaast is het forum 24 uur per dag geopend.

Actie met kerst door teruggekeerde The Streamers

Onze muzikanten in het land hebben qua live-optredens alwéér niets te doen, maar komen op tweede kerstdag toch in actie. Vorige week maakte de groep The Streamers bekend een voorlopig eenmalige comeback te maken. Zestien artiesten, onder meer Guus Meeuwis, Maan, Nick & Simon en Kraantje Pappie treden onder leiding van ‘manager’ Frank Lammers op in de Winterefteling (20.30 uur). Een kaartje voor de livestream moet online worden geboekt via de website van The Streamers. Een ticket is gratis, maar je kunt bij aanschaf wel fooi geven. De opbrengst gaat naar UNICEF.

The Streamers gaven eerder al drie online concerten: in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, bij Paleis Noordeinde in Den Haag en in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. In totaal hebben miljoenen mensen gekeken.

‘Een huis vol’ nu ‘Een huis vol kerst’

Het populaire tv-programma Een huis vol wordt tijdens Kerstmis Een huis vol kerst. In de kerstspecial (tweede kerstdag om 21.25 uur op NPO 1, als de eerder genoemde The Streamers nog zingen) steken de families Jelies, Cudogham en Buddenbruck de handen uit de mouwen. Zij willen een liefdevolle en onvergetelijke kerst bezorgen aan mensen die wel wat extra liefde kunnen gebruiken deze feestdagen. KRO-NCRV’s Een huis vol geeft deze kerst zo een hart vol liefde, stelt de omroep.

Rondom de bijzondere aflevering roept KRO-NCRV kijkers op om ook zelf in actie te komen voor mensen die deze kerstperiode extra liefde nodig hebben. Handige tips om zelf in de kerstperiode iets voor anderen te betekenen, vind je hier.

Knapperend haardvuur op de buis

Heb je geen zin om in actie te komen, maar lekker achterover te leunen en uit te buiken? Dat is deze kerst natuurlijk ook prima. Een tip is dan het knapperende haardvuur dat SBS6 vanavond prime-time uitzendt (18.30 tot 22.30 uur), met kerstmuziek van Sky Radio op de achtergrond. Dat is nog nooit vertoond op een grote Nederlandse tv-zender. Er werd eerlijk gezegd ook lacherig over gedaan.

Desalniettemin heeft SBS6 er wel een mooie kerstgedachte bij bedacht. „De feestdagen zijn bij uitstek het moment om tijd met elkaar door te brengen en daarom zendt de zender op prime time, onafgebroken, een gezellig brandend haardvuur uit. Met dit initiatief wil SBS6 iedereen inspireren om meer op elkaar af te stemmen en aandacht te hebben voor de ander tijdens de feestdagen.”