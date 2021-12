Nieuw op Netflix in week 51: Emily in Paris en Don’t Look Up

Ook in week 51 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het tweede seizoen van Emily in Paris (tijd om te Bingen!) en naar Don’t Look Up, een sci-fi film met onder meer Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio (altijd goed, toch?).

Als je zin hebt om iets te kijken waarvan je kunt leren, is Coral Reef of de documentaire over David Bowie een goede optie. Leuk om te kijken én je steekt er iets van op. Dat is ook weleens leuk.

Nieuw op Netflix in week 51

1. Emily in Paris

Serie

Genre: comedy/romantiek

Als je fan bent van Emily in Paris zal dit nieuws geen nieuws meer voor je zijn en heb je het hele tweede seizoen – dat sinds deze week op Netflix staat – misschien al wel gebingewatched. Maar voor de mensen die nog niet zijn begonnen aan deze verslavende serie: dit is hét moment! Je kijkt zo beide seizoenen achter elkaar. Emily, een Amerikaanse, verhuist naar Parijs voor haar werk en bouwt daar een leven op. Het is precies zoals een serie over Parijs moet zijn: overdreven en geromantiseerd. Smullen.

2. Don’t Look Up

Film

Genre: comedy/drama/sci-fi

Een film met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence is al snel goed, maar als er dan ook nog eens een komeet bij komt kijken die binnenkort een einde zal maken aan het leven op aarde, wordt het echt spannend. DiCaprio speelt een astronoom, Lawrence zijn stagiaire. Zij ontdekken samen de komeet en besluiten de president in te lichten. Maar de verkiezingen komen eraan en hij zit niet echt te wachten op slecht nieuws. Dus hij doet niks. Een race tegen de klok volgt. Maar er zit ook genoeg humor in: zo speelt de altijd grappige Jonah Hill de assistent van de president (Meryl Streep).

3. Cock Blockers

Film

Genre: comedy

Drie meisjes op de middelbare school die alle drie op dezelfde avond hun maagdelijkheid willen verliezen: tijdens hun prom. Hun ouders komen achter hun plan en zetten alles op alles om ze tegen te houden. Een raar idee, want als ouder heb je niks te maken met het seksleven van je kind. Anyway: het is wel een erg grappige film, met bijvoorbeeld John Cena, die je constant aan het lachen maakt.

Nieuwe titels op Netflix

4. Bowie: The Man Who Changed the World

Documentaire

Genre: muziek

Of je nou fan bent van David Bowie of niet, één ding moet je toegeven: hij heeft een hoop veranderd in de wereld. Hij was een van de eerste artiesten die zó extravagant – en elke keer anders – het podium op ging. In deze docu spreken verschillende mensen die hem kenden over hoe hij was, waarom hij zo extravagant het podium op ging en wat hij en zijn muziek teweeg hebben gebracht.

5. Coral Reef

Documentaire

Genre: natuur

Van deze docu is geen trailer beschikbaar (misschien miste je ‘m al), maar geloof ons maar: dit is het waard om te kijken. Indrukwekkende beelden van de koraalriffen in de Indo-Pacifische Oceaan, het leven dat daar rondzwemt én hoe het allemaal in verband staat tot elkaar. Als je David Attenborough ook maar een klein beetje leuk vindt, zal dit je ook best bekoren. Ook al is hij niet de voice-over.

