3FM-dj Frank van der Lende blij met terugkeer Glazen Huis: ‘Het klopt van A tot Z’

De achttiende editie van 3FM Serious Request is in volle gang. Hoewel het Glazen Huis na drie jaar afwezigheid is teruggekeerd, kunnen er vanwege aangescherpte coronamaatregelen helaas geen bezoekers aanwezig zijn. „Je moet nu de energie meer uit jezelf halen en uit elkaar”, vertelt NPO 3FM-dj Frank van der Lende.

Na twee edities met als subtitel The Lifeline, waarbij zes 3FM-jocks een week lang door het land wandelden, en de lockdowneditie vanuit de militaire vliegbasis Twenthe, keert 3FM Serious Request dit jaar terug naar de basis: het Glazen Huis, waar het in 2004 ooit mee begon. Dit jaar is-ie te vinden in Amersfoort. Op de dag dat Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema, Rob Janssen en Frank van der Lende het huis betraden, werden er echter zwaardere lockdownmaatregelen aangekondigd door premier Rutte, waardoor het grote plein in Amersfoort er nu verlaten bij ligt. In plaats van publiek zijn er op het plein aangeklede mannequins neergezet met foto’s van luisteraars op hun gezicht. Er loopt ook iemand rond in een pandabeerkostuum. „Iedereen hier vindt wel wat van die poppen”, lacht Frank. „Ik heb heel lang in de kledingzaak van mijn vader gewerkt, dus ik ben vaak met paspoppen in de weer geweest.”

Prima als er dingen fout gaan in het Glazen Huis

De 3FM-dj begint het gesprek wat stuntelig. „Ik ben een beetje warrig aan het worden”, zegt hij verontschuldigend. „Normaal gesproken heb je dat een dag of twee eerder. Dat komt denk ik omdat we nu wel mogen eten, maar je bent gewoon moe. Je hebt een jetlag. Ik heb vannacht radio gemaakt en om 6.00 uur hoorde ik de stemmen van Jamie en Spike van Di-Rect. Dat zijn mijn vrienden, dus toen ben ik snel gaan douchen en ben naar beneden gerend. Ik was nu aan het inkakken. Hopelijk leef ik zometeen weer op. Dat is het fijne aan deze vorm van radiomaken: je doet alles vanuit een reflex. Het is fijn dat je die ervaring hebt, dat je kunt terugvallen op die routine. Er gaan dingen fout: Rob zette net per ongeluk een plaat af. Dat kan gebeuren. Dat komt omdat het echt is. Zowel de verhalen als het radiomaken. Dat is het mooie aan Serious Request.”

Hoewel hij het jammer vindt dat er geen dansende meute voor de ramen staat van de met kamerplanten en kerstversiering uitgedoste huiskamer, zoals tot en met 2017 het geval was bij het Glazen Huis, ziet hij wel de charme in van het eenzaam ogende plein. „De intimiteit met de luisteraars thuis is veel groter dan wanneer je met mensen op het plein bezig bent. Je hebt duizend mensen op een plein staan, maar er luisteren er veel meer. Het nadeel is dat je de energie mist, zeker wanneer je een goede dansplaat draait. Het is ook leuker voor tv als je feestende mensen ziet en misschien dat het mensen thuis enthousiasmeert om meer te doneren. Tijdens de nachtdiensten is het wel fijn dat je met de luisteraars thuis bezig bent en niet met plukje mensen dat op het plein staat.”

Soms moet je niet willen veranderen

Hij is blij met de terugkeer van het Glazen Huis. „The Lifeline was fantastisch. Ik hou van avontuur, van op pad gaan en reportages maken. Het was wel een fysieke uitdaging en ook een technische uitdaging, waar de uitzending onder leed. Je miste ook een beetje het doel waarvoor je het deed. Op één plek een uitzending maken, werkt gewoon beter. Je kunt het doel beter duidelijk maken en de gezelligheid en knusheid creëren die je wil in de week voor kerst, in plaats van dat mensen ons zien strijden tegen de elementen. Het is een goede keuze, aangezwengeld door de editie van vorig jaar, toen we noodgedwongen in quarantaine gingen. Het Glazen Huis klopt gewoon van A tot Z.” Terug naar de basis is volgens hem geen zwaktebod. „Je moet jezelf niet te groot vinden om te zeggen dat je het mis had”, erkent Frank. „Soms moet je niet willen veranderen.”

Door heel het land zijn er ruim 750 grote en kleine acties opgezet, van voetbaltoernooien tot veilingen en kinderen die koekjes verkopen. Een van de meest succesvolle acties is die van ZML-school De Klimboom in Amersfoort. Leerkrachten Djoeke Esveldt-Giele en Els de Wit waren zo verheugd met de komst van het Glazen Huis naar Amersfoort dat ze vonden dat ze ook een bijdrage moesten leveren. „Het gaat over het Wereld Natuur Fonds, over de natuur en de toekomst van onze kinderen”, redeneert juf Els. „Ik luister altijd naar 3FM en toen ik van dit doel hoorde, vond ik dat passend bij deze tijd. Het is goed om mensen bewust te laten worden dat het een halve minuut voor twaalf is en dat we ons best moeten doen en ons moeten inzetten voor wat we nog kunnen redden.”

‘Kinderen zijn de ruggengraat van Serious Request’

Er werd besloten om een sponsorloop te organiseren met de leerlingen, die zich lieten sponsoren door ouders, familie en vrienden. „We hebben een soort parkje om onze school heen”, legt juf Djoeke uit. „Met alle klassen hebben we een rondje gelopen met elkaar. Kinderen werden er heel fanatiek van om dingen af te turven. Ze vroegen: ‘Mogen we ook rennen?’ Ja, hoor. Het is ook een les in zelfstandigheid. Er zaten veel leeraspecten aan, zoals: hoe hou je jezelf aan een afspraak?” Ze wist van tevoren niet hoeveel hun actie zou opbrengen. „We moesten een streefbedrag invoeren. Nou, laten we eens klein beginnen met 150 euro. De eerste dag zaten we daar al boven. Dus het ging heel erg snel. We hebben ook heel veel contant geld opgehaald. Ik ben heel erg trots op alle leerlingen en iedereen die geld opgehaald heeft.”

Uiteindelijk heeft de ze actie 5218 euro opgebracht. De twee leerkrachten van De Klimboom hebben persoonlijk de cheque afgeleverd bij het Glazen Huis. „Het is echt wel heel gaaf, maar wel heel erg jammer dat er geen andere mensen bij kunnen zijn”, vindt juf Djoeke. „Het is een leeg terrein. We konden de kinderen van onze school ook niet meenemen, wat we wel wilden. Toch is het nog steeds groot en indrukwekkend.” Frank vindt de actie prachtig. „Kinderen zijn echt de ruggengraat van Serious Request. Al die lieve kindjes aan de telefoon en bij de brievenbus eigen die hun zakgeld doneren, flessen ophalen en met de hele school in actie komen. Het is hartverwarmend. Al die acties komen veel beter uit de verf nu ze het zelf kunnen komen vertellen.” Collega Rob Janssen onderbreekt het gesprek. „Nog anderhalve minuut!”, roept hij vanachter het mengpaneel. Frank lijkt meteen een stuk opgewekter. „Ik moet mijn uitzending in!”