Lenteweer op komst: temperaturen lopen op tot 20 graden

De lente is officieel begonnen en we hoeven gelukkig niet lang te wachten op de bijbehorende weersomstandigheden. Volgende week kunnen de temperaturen namelijk oplopen tot maar liefst 20 graden.

Dat melden de meteorologen van Weeronline. Meteoroloog Jaco van Wezel vertelt aan De Telegraaf dat de zon in maart dit jaar 86 uur scheen. „Tegen 92 uur normaal. De temperatuur is een graad lager dan gemiddeld.” En dat is een groot verschil met vorig jaar.

Vorig jaar zonnigste lente ooit

Vorig jaar was het de zonnige lente die ons door de eerste lockdown heen sleepte. In 2020 brachten we die namelijk veel in de tuin of op het balkon door. Wekenlang werden de Nederlanders getrakteerd op warm en zonnig weer. Vorig jaar was het zonnigste voorjaar ooit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit kan je verwachten in de aanloop naar Pasen:https://t.co/dpvJOBYXxl pic.twitter.com/KSAvtsmAsW — Weeronline (@weeronline) March 23, 2021

Maar goed nieuws, het ziet er rooskleurig uit. Al is het voor even. Van Wezel: „Het wordt de komende dagen langzaam warmer. We hebben de hele tijd een noordenwind gehad, en daardoor bleef het fris. Nu waait de wind uit het zuidwesten, en wordt het eind deze week al 14 graden.”

Lenteweer op komst! Temperaturen van 20 graden

Aankomende zaterdag staat ons helaas nog een kille regendag te wachten. Maar daarna wordt het mooier en is de lente voelbaar. De temperaturen stijgen ruim boven de 15 graden. Daarnaast is het droog en vrij zonnig. „Onze modellen rekenen op dagen met 17, 18 graden. Er is nog wat onzekerheid, dus dat betekent dat het ook onder de 15 graden kan worden. Maar de andere kant van die onzekerheid is dat het maximum nu rond de 22 graden uitkomt” , aldus de meteoroloog.

En dat betekent de eerst lentedag met temperaturen boven de 20 graden. Na een strenge vorst in februari, werden we recentelijk een paar dagen getrakteerd op lenteweer. Daarna konden we wederom de dikke jas weer aantrekken.

April doet wat hij wil

Het lenteweer van 2020 zit er waarschijnlijk niet in. April doet namelijk dit jaar wat hij wil. Dan keert de noordenwind terug, waardoor het kwik weer daalt. Maar volgens Van Wezel wel met minder regen. „April is sowieso een droge maand.”