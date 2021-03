In de meeste landen wordt het sterk afgeraden om op vakantie te gaan en geldt de ‘alleen als het noodzakelijk is’-regel. Maar gecontroleerd wordt het niet, laat staan dat je er een boete voor krijgt. Dat gaat in Engeland hoogstwaarschijnlijk veranderen.

De Britse regering voert een forse boete in voor Engelsen die in coronatijd toch op vakantie in het buitenland gaan. Het gaat om een bedrag van 5000 pond (5800 euro). Een flink bedrag waarvan je straks een hele mooie reis kan maken.

The government is setting out plans to bring in £5000 fines for people who try to leave the country for a #holiday.

The new Covid laws would ban most overseas trips until July and could be introduced in England from next Monday. pic.twitter.com/EzZWc1lYEH

