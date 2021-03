Honderden gemeenten beloven grotere terrassen voor horeca

Meer dan tweehonderd gemeenten beloven de lokale horeca dat zij een groter terras krijgen als deze weer open mogen. Dit om de ondernemers toch een beetje tegemoet te komen.

Dat blijkt uit een lijst die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft opgesteld op verzoek van NU.nl. Op die lijst staan 225 gemeenten die deze toezegging doen. Nederland telt in totaal 352 gemeenten.

Zelfde bezoekersaantallen terras

Daar waar de horeca hoopten dat de terrassen met Pasen weer open konden, lijkt dit toch niet te gebeuren. KHN-voorzitter Robèr Willemsen zegt tegen NU.nl dat het „goed nieuws is dat veel gemeenten de ruimere terrassen toezeggen”. De voorzitter denkt dat met een groter terras afstand houden makkelijker wordt, maar de bezoekersaantallen hetzelfde kunnen blijven.

Vorig jaar werd dit plan al bedacht. Waar het mogelijk was werden meer tafels en stoelen geplaatst. Volgens Willemsen valt er nog wel wat winst te behalen voor de ondernemers, zoals „meer ruimte voor evenementen en het draaien van muziek”.

‘Geen stip op de horizon voor horeca’

Volgens de KHN-voorzitter denken veel gemeenten mee. Zo rekenenen ze volgens hem geen terrasbelasting voor grotere terrassen, en dat geeft volgens Willemsen iets meer lucht voor ondernemers. „Volledige compensatie van de loonkosten zou echt meer lucht geven.”

De Koninklijke Horeca Nederland maakt zich al lange tijd hard voor het feit dat terrassen open moeten. Toch ziet het ernaar uit dat Pasen (volgend weekend) nog te vroeg is. Willemsen noemt geen stip op de horizon. „Zodra je dichter bij die horizon komt, is die stip weer verder weg.”

Eigen fles wijn

Eerder protesteerden sommige horeca-ondernemers door hun terras tóch uit te zetten. Sommigen bedienden zelfs hun gasten. Willemsen vertelde eerder dat er veel frustratie heerst onder ondernemers. Dit omdat bij mooi weer veel mensen eropuit trekken. „Ze zitten op de terrassen of bankjes rondom de horecagelegenheden met hun eigen meegebrachte fles wijn. Leg dat maar eens uit.” Koninklijke Horeca Nederland is ervan overtuigd dat het veilig is om de terrassen weer te openen.

Vanavond is er opnieuw een persconferentie waarin demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge zullen ingaan op eventuele versoepelingen voor de komende periode. De persconferentie is live vanaf deze site te volgen.