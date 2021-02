Dit weekend al even lente: met je bol in de zon en je bier in een sneeuwbult

Dikke kans dat je volgend weekend met je bol in de zon kunt zitten, want het wordt een beetje lente. Toch blijft her en der nog wat sneeuw liggen, dus je biertje kun je misschien lekker koelen in de sneeuw!

Van min vijftien naar plus vijftien in een week. Het kan nog extremer, zoals laatst in Spanje, waar een nieuw koude- en warmterecord elkaar rapido opvolgden, maar ook in ons land is er een flinke weeromslag in aantocht.



Geweldig. Omhoog die temperatuur weg met die kolerezooi. — Pietje Bell (@PietjeBell16) February 15, 2021

Interessant weer

Waar meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.nl het weer twee weken geleden nog spannend noemde, met de sneeuw en sneeuwstorm in het verschiet, noemt de meteoroloog dit weer ‘interessant’. „Het gebeurt wel vaker dat het weer omslaat, maar de koude voorgeschiedenis maakt het bijzonder.”

Gevoelstemperatuur lente

Deze werkweek is nog wat herfstig, met een graad of tien en regelmatig regen, „maar ook mooie momenten”, maar in het weekend wordt het al even lente met 14 tot 18 graden op zondag. Komt door de zuiderwind over land, „we gaan die als warm ervaren, zeker nu we gewend zijn aan de winterkou. Ik vind het vandaag al zacht aanvoelen met een paar graden boven nul, omdat we de hele week vorst hebben gehad.”

Je kunt zeker op zondag in je tuintje of op je balkon gaan zitten, voorspelt de meteoroloog. „In het begin nog met je jas aan, maar als je een beetje op een gunstige ligging zit, kun je na een poosje je jas wel uitdoen. Bizar hè, na een week ijspret!”



Koning winter wordt koningin lente

Een leuke omslag vindt hij het. „Als de winter dan toch voorbij is, dan maar meteen door naar de lente.” Al is het nog helemaal niet zo zeker dat de winter echt voorbij is en dat we geen nawinter meer krijgen. „In maart kan het altijd nog flink winteren. Het zou in elk geval bij de typische Nederlandse lente horen, waarin vaak nog kou op het laatste moment wordt aangevoerd.” Na komend ‘lenteweekend’ volgen nog een paar mooie dagen, daarna gaat de temperatuur weer dalen, maar of het binnenkort weer richting vriespunt gaat, kan hij nog niet zeggen.

Afwachten dus, net zoals het nog even wachten is tot het moment dat we alle stoepen, daken en straten gewoon weer kunnen zien. Gaat niet lang meer duren, verwacht Van Wezel. „Morgenochtend is de meeste sneeuw wel weg. Behalve dan de sneeuw die mensen zelf op een hoop hebben geschoven, of van die grote sneeuwbulten van de wegbeheerder. Die liggen nog wel even te smelten.” En hebben in het verleden tot menig ongeval geleid.



Auto gelanceerd via sneeuwbult (Dagblad van het Noorden) http://www.nieuwslijst.nl/t/1047e7 — Nieuwslijst.nl (@Nieuwslijstnl) January 23, 2010



Door sneeuwbult met auto in de sloot http://bit.ly/5zyZLV — Dagblad v/h Noorden (@dvhn_nl) January 10, 2010

Sneeuwbergje

Zondag dus in de zon met misschien nog wel uitzicht op een sneeuwbergje. Nét wintersport. „Een collega van mij zei al: we kunnen dit weekend de sneeuwbulten gebruiken om je biertje te koelen!”

Nog wel even een waarschuwing van Van Wezel nu de dooi-aanval is ingezet. „Er ligt nu water op de sneeuw, waardoor er zo’n slush puppy-achtige laag ontstaat, en dat is oppassen geblazen.” Mocht je nu denken: slush puppy, lekker… „Sneeuw zuivert de lucht en zit vol luchtvervuiling… Ik zou het niet doen!”

Je kunt er eventueel wel in zwemmen.



