Brrrr: herfst in de lente op komst met windstoten of officiële storm

Het weer slaat vanaf morgen om en niet zo’n beetje ook. Met zeer zware windstoten tot een mogelijke officiële storm gaat het aan het begin van de lente op herfst lijken.

Het wordt wisselvallig en er staat de komende dagen een stevige wind, voorspelt weerdienst Weeronline. Morgenavond en donderdag is er kans op (zeer) zware windstoten. Vooral in het noordwesten zijn windstoten mogelijk van ruim 100 km/uur. Ook bestaat er donderdag kans op de eerste officiële storm van 2021. Daarna blijft het nog enkele dagen onstuimig.

Kans op regen, wind neemt toe

Morgen start bewolkt en droog, maar vanuit het westen neemt de kans op regen toe. Ook gaat het harder waaien en de zuiden- tot zuidwestenwind is in de middag matig tot vrij krachtig. In de kustgebieden doet de wind er een schepje bovenop en waait het krachtig tot hard (windkracht 6-7). In de avond en nacht naar donderdag zwelt de wind verder aan en regent het flink door. In het noordwesten is kans op zware windstoten van 75 km/uur.

Zeer onstuimige donderdag met storm

Na een regenachtige en onstuimige nacht trekken donderdag felle buien over. Bij buien is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Tussen de buien door schijnt de zon ook geregeld, maar het is zeer onstuimig en de wind blaast stevig door. Boven land staat een krachtige tot harde westen- tot zuidwestenwind. Aan de kust, op de Wadden en langs het IJsselmeer waait het stormachtig (windkracht 8) met kans op zeer zware windstoten van 100 km/uur of meer.

Hier legt Weeronline uit wat het verschil is tussen storm en zware windstoten:



Wij hebben alles op een rijtje gezet ⬇️ https://t.co/xRjjitTudD — Weeronline (@weeronline) March 9, 2021

Wie donderdag de weg op gaat moet rekening houden met de windstoten. Meteoroloog Roosmarijn Knol: „Ga tijdens de windpiek niet met aanhangers en lege vrachtwagens op pad. Ook kunnen takken op de weg waaien en plaatselijk is een omgevallen boom ook niet uitgesloten. Wees extra alert op bruggen en dijken aangezien je daar de meeste wind vangt en met een verraderlijke zijwind te maken kan krijgen. Een voorbeeld van een gevaarlijke dijk waar de wind dwars op staat is de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Ook op veel bruggen in Zeeland en Zuid-Holland krijg je te maken met gevaarlijke zijwind.”

Kans op eerste storm van 2021

In de kustgebieden staat donderdag een overwegend stormachtige wind, maar als de wind wat zwaarder uitpakt kan het ook een tijdje stormen en mogelijk komt het tot de eerste officiële storm van 2021. In januari was er ook al kans op storm, maar toen kwam het in Nederland net niet tot een officiële storm. De stormdepressie die de harde wind veroorzaakte kreeg wel de naam Christoph vanwege de overlast op de Britse Eilanden. Tijdens de sneeuwstorm in februari werd de naam Darcy gegeven, zonder dat het tot een officiële storm kwam. Wanneer de storm donderdag een naam krijgt zal deze Evert heten.

Voorlopig nog wisselvallig met veel wind

Donderdagavond gaat de wind geleidelijk wat liggen, maar voorlopig is de rust in de atmosfeer nog niet weergekeerd. Vrijdag en zaterdag waait het nog stevig met vooral zaterdag opnieuw kans op zware windstoten. Het weerbeeld is wisselvallig met flinke buien en ook geregeld zon.