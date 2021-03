Laat de winterjas maar hangen, want de ‘echte’ lente begint koud

De lente start met koude temperaturen, dus laat je winterjas nog maar even aan de kapstok hangen. Zaterdag om 10.37 uur begint de ‘astronomische’ lente officieel. Het lijkt dan echter meer op winter.

Het blijft bij de start van de lente droog met een mix van zon en wolken. Wel start de dag koud met temperaturen van -2 tot -6 graden. Door een zwakke tot matige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur overdag rond 2 graden, terwijl de thermometer 5-7 graden aanwijst.

Temperatuur bij start lente lager dan normaal

De temperatuur is de laatste tijd lager dan gebruikelijk, meldt weerdienst Weeronline. Normaal is het in deze tijd van het jaar 9-11 graden. Ook bij de start van de astronomische lente is het kouder dan gebruikelijk. Warm aankleden als je naar buiten gaat is een goed idee. Houd je winterjas dus nog maar even op grijpafstand. En dat na de lentestorm van vorige week.



Tijdens de eerste dagen van de lente wordt het geleidelijk minder koud. Zondag liggen de maxima, bij voldoende zon, rond 9 graden. Na het weekend stijgt het kwik naar dubbele cijfers. De temperatuur komt dan uit op 9-10 graden in het noorden en 10-13 graden in het zuiden. Het weerbeeld laat dan geregeld de zon zien. Er zijn ook wolkenvelden en de kans op regen is ongeveer 30 procent.

Jaarlijks grote verschillen bij start lente

Vorig jaar begon de lente op 20 maart met vrij veel bewolking. Alleen in het noorden scheen af en toe de zon en het werd 8-9 graden. In 2019 scheen vooral in het westen, maar ook in het zuidoosten de zon geregeld. Met 10-13 graden was het duidelijk zachter. In 2018 begon de astronomische lente net als dit jaar koud met in de nacht op uitgebreide schaal lichte vorst. In het Limburgse Arcen daalde de temperatuur naar -5,0 graden. Bovendien viel in het zuidoosten wat sneeuw.

Over de komende nachtvorst op zaterdag gesproken, daarvoor geeft Weeronline een waarschuwing. „Bescherm vorstgevoelige planten goed. Daar waar een enkele fruitboom al tot bloei komt, moeten fruittelers aan de slag om de beginnende vruchten te beschermen.”



ook de lariks is bezig zich voor te bereiden op de lente…. dikke bloemknoppen…nog even de vorst dit weekend verwerken! pic.twitter.com/OZEjigwR4J — miek koopmans🐝 (@MiekKoopmans) March 17, 2021

Huh, 20 maart?

De zaterdag waarover Weeronline spreekt is 20 maart 2021. Maar hoe zit het dan? We hebben op school altijd geleerd dat de lente op 21 maart begint, maar dat klopt niet helemaal. In deze eeuw begint de astronomische lente steevast op 20 maart. Alleen in de jaren 2007 en 2011 begon de lente op 21 maart. Dat was feitelijk uniek, want de volgende keer dat de lente op 21 maart begint is pas in de volgende eeuw. Op 21 maart 2102 is het weer zover. In de jaren 2044 en 2048 begint de astronomische lente zelfs al op 19 maart. Oh ja, dan hebben we ook nog de meteorologische lente. Die begint op 1 maart. Het KNMI geeft daarover uitleg.