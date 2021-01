En de hype rond Bernie Sanders gaat weer verder. Waar hij sinds vorige week een soort nieuw stijlicoon is geworden, en zelfs z’n handschoenen handverwarmend bleken en geld in het goede doelenlaatje brachten, is er nu weer iets ‘Bernieuws’.

Een gehaakt poppetje van de Amerikaanse politicus Bernie Sanders heeft tienduizenden dollars opgeleverd op een veilingsite. De maker had de linkse senator afgebeeld zoals hij erbij zat tijdens de beëdiging van Joe Biden tot president: heel goed ingepakt, met mondkapje op en dikke wanten aan.

Remember this cute crochet Bernie? The maker of the doll, Tobey King, placed it up for auction on eBay, promising 100% would go to Meals on Wheels.

The final bid was $20,300…and eBay matched it so MoW gets $40,600! 😲👏🏽 #berniesmittens https://t.co/UdoMFYrAN0 pic.twitter.com/Tfp1KrcX6Q

— The Bern Identity (@bern_identity) January 27, 2021